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Политика ,  
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Власти прокомментировали задержание вице-губернатора Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов 23 мая и 24 мая находился на рабочем мечте и исполнял свои обязанности, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой краевую администрацию.

О задержании Власова вечером 24 мая сообщили источники ТАСС и 93.ru. По информации агентства, это произошло при получении взятки в размере 1,3 млн руб. Власов получил ее от застройщика, уточняет местный портал.

«И накануне, 23 мая, и сегодня, 24 мая, вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов находился на рабочем месте, исполнял свои обязанности», — сообщили в администрации.

Краснодарского вице-губернатора задержали при получении взятки
Политика
Сергей Власов

Власову 32 года. В администрацию региона он пришел в апреле 2020-го сотрудником главного управления строительства, которое возглавил в декабре следующего года. На этом месте он проработал до марта 2022 года, а после возглавил департамент строительства Краснодарского края.

РБК обратился за комментарием в региональные управления МВД и Следственного комитета, а также направил запрос в администрацию губернатора Краснодарского края.

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Краснодарский край взятка задержание
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