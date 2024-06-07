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Бывшего вице-губернатора Омской области арестовали по делу о взятке

Бывшего вице-губернатора Омской области Куприянова арестовали по делу о взятке
Владимира Куприянова подозревают в получении крупной взятки от «ранее знакомого ему лица». Омского чиновника в конце мая отправили в отставку, а накануне задержали и этапировали в Москву

Бывшего вице-губернатора Омской области арестовали по делу о взятке
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Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя председателя правительства — министра труда Омской области Владимира Куприянова по делу о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК), сообщает пресс-служба судов столицы.

Куприянова отправили под стражу до 4 августа.

По версии следствия, Куприянов, будучи вице-губернатором и министром труда, получил от «ранее знакомого ему лица» взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе. Других деталей в сообщении не приводится.

В Омске задержали бывшего вице-губернатора и зампреда горсовета
Политика
Владимир Куприянов

Куприянов работал министром труда с 2015 года, с 2018-го совмещал пост с должностью вице-губернатора. 25 мая его отправили в отставку. Накануне чиновника задержали в Омске и этапировали в Москву. ТАСС связывал дело Куприянова с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова в 2020–2021 годах.

В тот же день, но по другому делу были задержаны вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань и гендиректор ЖК «Старгород» и «Омских кабельных сетей», депутат заксобрания Дмитрий Павлов. Последний по итогам 2021 года стал самым богатым депутатом в регионе с доходом в 157,9 млн руб., писали «Коммерческие вести».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Омская область взятка Басманный суд арест
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