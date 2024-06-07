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Общество ,  
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В десяти регионах ввели режим ЧС федерального значения из-за заморозков

3 июня глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что федеральный режим ЧС из-за заморозков может быть введен в течение недели. Сегодня он был объявлен в десяти субъектах федерации
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности решила отнести обстановку, сложившуюся после майских заморозков на территории десяти регионов, к ЧС федерального значения, сообщила пресс-служба МЧС.

Речь идет об ЛНР, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях.

В пресс-службе уточнили, что в мае в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также Волгоградской и Ростовской областях заморозки повредили или уничтожили обширные площади посевов и насаждений. В пострадавших регионах создали комиссии по оценке ущерба.

В Минсельхозе не исключили введение ЧС из-за заморозков до конца недели
Общество
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

3 июня глава Минсельхоза Оксана Лут не исключила, что режим ЧС будет введен в течение недели. Она отметила, что ведомство и дальше будет работать со страховыми компаниями, чтобы все пострадавшие сельхозпроизводители могли получить выплаты. По информации Лут, от майских заморозков погибли посевы более чем на 1 млн га, были повреждены на 600 тыс. га, также отмечены случаи гибели плодовых садов.

Ранее из-за заморозков были введены региональные режимы ЧС в десяти субъектах. Согласно федеральному закону, государственная поддержка должна быть оказана при страховании рисков утраты (гибели) урожая в том числе в результате ЧС природного характера. Размеры компенсации устанавливает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что аномально холодная погода в европейской части страны возникла из-за столкновения циклона и антициклона: «Сложилась редкая ситуация, когда антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от центра Европейской России, в районе Западной Сибири, обусловили заток. Мощнейший, длительный, интенсивный заток холодных воздушных масс из самых холодных регионов акватории Северного Ледовитого океана».

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

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Теги
Георгий Смирнов
МЧС регионы Заморозки чрезвычайная ситуация
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