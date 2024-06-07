В СК заявили о неисправных тормозах трамвая, устроившего ДТП в Кемерово
Следственный комитет возбудил уголовное дело против директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, после ДТП с трамваями в Кемерово. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
По версии следователей, 6 июня фигуранты «допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой». В связи с этим трамвай столкнулся с другой машиной, следовавшей в попутном направлении по аналогичному маршруту.
Следователи отметили, что работники КЭТК и другие организации, подведомственные администрации Кемерово, выпустили на пути неисправный трамвай, который разогнался до большой скорости и врезался в другой трамвай.
В результате аварии пострадали водитель трамвая с неисправными тормозами и более 140 пассажиров, один человек погиб.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.
КЭТК сразу после происшествия назвала фейком информацию, согласно которой вышедший в рейс трамвай был технически неисправен. Компания подчеркнула: он начал выполнять маршрут в полностью рабочем состоянии, в книге поезда не было замечаний со стороны водителя, перед выездом он не испытывал проблем с тормозами.
Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов признался, что трамваи в городе изношены на 80–90%, возраст устаревших машин составляет до 40 лет.
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