Машков сменит Калягина на посту председателя Союза театральных деятелей

Владимир Машков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков стал единственным претендентом на должность председателя Союза Театральных деятелей (СДТ). Такое решение было принято на внеочередном съезде организации, передает ТАСС.

Остальные кандидаты взяли самоотвод. Действующий председатель Александр Калягин выдвигал актера Александра Лазарева. Среди тех, кто был выдвинут, также были директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и новый гендиректор Большого театра Валерий Гергиев.

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