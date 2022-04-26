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Общество ,  
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Денис Азаров покинул пост худрука театра Романа Виктюка

Денис Азаров уволился с поста худрука по собственному желанию 18 апреля, но останется в театре в качестве главы худсовета. О причинах решения он не сообщил. Пока обязанности художетсввенного руковводителя исполняет директор театра
Денис Азаров
Денис Азаров (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Денис Азаров ушел с поста художественного руководителя театра Романа Виктюка, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Денис Николаевич покинул пост по собственному желанию в прошлый понедельник, 18 апреля. Нового художественного руководителя нам не назначают, пока обязанности будет выполнять директор театра Александр Смертин. О причинах ухода [Денис Азаров] не сообщил даже на сборе труппы», — рассказали в театре.

Азаров сообщил «РИА Новости», что покидает пост худрука, но остается в театре. По его словам, он стал председателем художественного совета театра. О причинах такого решения режиссер говорить отказался.

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Павел Коган

Азаров был художественным руководителем театра Виктюка с конца 2020 года. Он занял этот пост после смерти Романа Виктюка, который умер в ноябре 2020 после госпитализации с COVID-19 в возрасте 84 лет.

Денис Азаров родился в Москве в 1986 году. С 2005 года работал переводчиком b режиссером-ассистентом в театре «Новая опера», в 2006 году стажировался как режиссер в Баденском государственном театре города Карлсруэ.

В 2007 году организовал оперную студию «Московский молодежный оперный дом» на базе Академии хорового искусства им. В. С.Попова, где ставил спектакли в течение пяти лет. С 2010-го по 2012 год был режиссером Московского академического камерного музыкального театра им. Покровского. В 2011-2012 преподавал актерское мастерство в рамках молодежной программы Большого театра России.

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Поставил спектакли в «Центре драматургии и режиссуры», в «Гоголь-центре», в Театре Ермоловой, Театре на Таганке, Театральном центре имени В.С. Мейерхольда.

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театр Виктюк увольнение худрук новости
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