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ПМЭФ-2024 ,  
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Эксклюзив

Власти сообщили, что Китай готов построить в городе-спутнике Владивостока

Чекунков: компании из Китая заинтересованы в городе-спутнике Владивостока
Сюжет
ПМЭФ-2024
В этом году во Владивостоке начнут строить его город-спутник под названием Спутник. Китайские и индийские компании интересуются возможностью инвестиций, в частности, планируется возведение кампуса для китайских студентов

Частные компании из Индии и Китая заинтересованы в инвестициях в строительство города — спутника Владивостока, сообщил в интервью телеканалу РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«В Китае сейчас образовался большой переизбыток мощностей по строительству и строительной технике, и строительному персоналу, которым мы можем выгодно для нас воспользоваться, с выгодой для Российской Федерации, и пригласить на интересных условиях для того, чтобы реализовать проект быстро. Но важно, чтобы он был реализован качественно», — рассказал он.

По его словам, переговоры продолжаются, соглашения могут заключить на Восточном экономическом форуме.

Путин пригласил китайских политиков и инвесторов на ВЭФ во Владивостоке
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Чекунков рассказал о планах китайской компании «Лунмей» построить в городе-спутнике кампус по подготовке китайских студентов к поступлению в российские вузы за 5 млрд руб.

«Они уже в этом бизнесе. Но сейчас они готовят людей в и ребята приезжают сюда уже подготовленными. Эти деньги не заходят в Россию до того, как ребята приехали учиться. После постройки кампуса это будут люди приезжать к нам, во-первых, эти деньги тратить на территории России, обучаться в наших университетах, отдавать свои деньги за это обучение, ну и укреплять наши долгосрочные связи», — рассказал министр.

В Австралии, которую часто сравнивают с Дальним Востоком по роли природных ресурсов в ее экономике, вторая крупнейшая статья экспорта — образовательные услуги, продолжил он. По словам Чекункова, ему говорили об этом факте коллеги из Китая и Индии.

«У нас в три раза дешевле учиться, например, в ДВФУ год обучения, чем учиться где-нибудь в Англии, а по качеству сопоставимо. Поэтому то, что первый зарубежный резидент города Спутник строит именно образовательный проект, одновременно обучающий 2 тыс. китайских абитуриентов, я считаю хорошим знаковым событием», — добавил он.

Соглашение о строительстве города под названием Спутник площадью 3 млн кв. м и населением в 300 тыс. человек в 30 км от Владивостока подписали в сентябре 2021 года. Работа над мастер-планом города-спутника идет с 2022 года, начать возведение города планируют в этом году. Новый объект станет районом Владивостока, а не отдельным городом.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Алексей Чекунков Владивосток город-спутник ПМЭФ Китай Индия
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