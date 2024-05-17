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Политика ,  
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Путин пригласил китайских политиков и инвесторов на ВЭФ во Владивостоке

Владимир Путин пригласил китайских политиков и инвесторов на ВЭФ во Владивостоке
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил делегацию из Китая принять участие в Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

Российский президент участвует в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине.

«Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией в том числе на территориях опережающего социального-экономического развития», — заявил Путин.

В этих экономических зона создаются удобные режимы работы для внешних инвесторов, подчеркнул президент России.

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Путин прилетел в Пекин 16 мая. Его визит приурочен к 75-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Это первая зарубежная поездка президента России с начала нового президентского срока.

В Пекине состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В Харбине президент России проводит последний день своего двухдневного визита в КНР.

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политик, президент России
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