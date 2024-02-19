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Город-спутник Владивостока станет его районом

Минвостокразвития: город-спутник Владивостока станет районом города
План города-спутника Владивостока
План города-спутника Владивостока (Фото: niipg.com)

Город-спутник, строящийся у Владивостока, станет его новым районом, а не отдельным городом, сообщает Минвостокразвития.

«Предложено включить территорию нового города в состав Владивостокского городского округа в качестве внутригородского района», — сообщило министерство (цитата по «РИА Новости»).

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Соглашение о строительстве города под названием Спутник площадью 3 млн кв. м и населением в 300 тыс. человек в 30 км от Владивостока подписали в сентябре 2021 года. На него потребуется 1,4 трлн руб. инвестиций, заявляли в Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Работа над мастер-планом города-спутника идет с 2022 года, а строительство начнется в 2024 году, сообщил в феврале 2024 года представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он добавил, что на инфраструктуру в рамках госпрограммы развития Дальнего Востока выделено 30 млрд руб.

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Теги
Владивосток город-спутник Приморье
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