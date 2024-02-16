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Трутнев назвал срок начала строительства города — спутника Владивостока

Трутнев: строительство города — спутника Владивостока начнут в 2024 году
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Строительство по проекту города — спутника Владивостока планируют начать в 2024 году, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании по реализации проекта. Его цитирует «РИА Новости».

«Работа над мастер-планом города-спутника идет с 2022 года. В 2024 году планируется начать строительные работы», — сказал Трутнев.

Вице-премьер также уточнил, что в рамках госпрограммы развития Дальнего Востока на инфраструктуру выделено 30 млрд руб.

Соглашение о строительстве города под названием Спутник площадью 3 млн кв. м и населением в 300 тыс. человек в 30 км от Владивостока было подписано в сентябре 2021 года. Его заключили правительство Приморского края, Минвостокразвития, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», ВЭБ.РФ и ООО «Новые городские проекты».

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Новый город должен расположиться на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», на площадке «Западная». Проект предусматривает комплексную застройку. По словам главы Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николая Запрягаева, для строительства потребуется 1,4 трлн инвестиций.

На прилегающих к Спутнику территориях уже строятся два ЖК. В сентябре 2023 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что эта инфраструктура создает условия для начала строительства и на территории города.

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На первом этапе планируется благоустроить набережную у Амурского залива. Всего, по словам Чекункова, в городе планируется построить 2,8 млн кв. м недвижимости.

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