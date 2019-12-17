Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,24) Quote, 13:23
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 69,68 (-0,26) Quote, 13:23
СМИ узнали об отставке очередного посла США на Украине Политика, 21:35 Карта зимних путешествий: шесть городов от Алекса Дубаса и лося Леонарда РБК Стиль и Visa, 21:34 Студента в Северной Осетии оштрафовали из-за отрывка «Списка Шиндлера» Общество, 21:28 В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа Политика, 21:25 Володин назвал «настроенные всех тянуть в прошлое» страны ПАСЕ Политика, 21:18 Посол Британии раскрыл ответ Скрипалей российским дипломатам Политика, 21:11 Тимошенко предсказала Украине африканский голод из-за закона о земле Политика, 21:04 Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 20:59 Матвиенко заинтересовалась любовью Орешкина к цветам из-за НДС Экономика, 20:56 Сенат США одобрил законопроект с санкциями против «Северного потока — 2» Политика, 20:51 В Совфеде объяснили расширение экономических санкций против Украины Политика, 20:44 Умер главный художник Театра кукол им. Образцова Сергей Алимов Общество, 20:29 Почему новое поколение отказывается от квадратных метров во имя комфорта РБК Стиль и YE’S apartaments, 20:25 Президент ФФКР назвал искусственным скандал вокруг Загитовой Спорт, 20:16
Политика ,  
0 
Посол Британии раскрыл ответ Скрипалей российским дипломатам
По словам Лори Бристоу, британское посольство передало запрос российского посольства о встрече Сергею и Юлия Скрипалям, но они решили не встречаться с российскими дипломатами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о судьбе бывшего сотрудника ГРУ Сергея Срикпаля и его дочери Юлии. По словам дипломата, оба живы и отказываются выходить на связь с российским посольством и журналистами.

«Да, они живы», — сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломат напомнил, что в свое время Юлия Скрипаль сделала заявление для прессы, ее отец решил не встречаться с представителями СМИ. «Это его выбор. Они свободные люди. И наша задача — защитить их», — сказал Бристоу.

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Общество

Отвечая на вопрос, почему британское посольство не предоставляет доступ к Скрипалям, о чем просит российское посольство, посол сказал: «Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям». «Скрипали решили не встречаться с представителями российского посольства. Опять же это их выбор», — добавил дипломат.

Власти Великобритания считают, что к отравлению Скрипалей в марте 2018 года причастны спецслужбы России. Москва свою причастность отрицает. Местонахождение Скрипалей до сих пор остается неизвестным. Посольство России не исключило, что Скрипалей нет в живых.

Российское диппредставительство с момента произошедшего неоднократно запрашивало консульский доступ к Скрипалям. «Представителям посольства вопреки нормам международного права <...> не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль», — сообщало посольство.

РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России и посольство России в Великобритании.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Сергей Скрипаль, посол, Великобритания
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
СМИ узнали о начале расследования дела Скрипалей прокуратурой Германии
Общество
Джонсон встречался с «экс-агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей
Политика
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter