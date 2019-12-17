Посол Британии раскрыл ответ Скрипалей российским дипломатам

По словам Лори Бристоу, британское посольство передало запрос российского посольства о встрече Сергею и Юлия Скрипалям, но они решили не встречаться с российскими дипломатами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о судьбе бывшего сотрудника ГРУ Сергея Срикпаля и его дочери Юлии. По словам дипломата, оба живы и отказываются выходить на связь с российским посольством и журналистами.

«Да, они живы», — сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломат напомнил, что в свое время Юлия Скрипаль сделала заявление для прессы, ее отец решил не встречаться с представителями СМИ. «Это его выбор. Они свободные люди. И наша задача — защитить их», — сказал Бристоу.

Отвечая на вопрос, почему британское посольство не предоставляет доступ к Скрипалям, о чем просит российское посольство, посол сказал: «Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям». «Скрипали решили не встречаться с представителями российского посольства. Опять же это их выбор», — добавил дипломат.

Власти Великобритания считают, что к отравлению Скрипалей в марте 2018 года причастны спецслужбы России. Москва свою причастность отрицает. Местонахождение Скрипалей до сих пор остается неизвестным. Посольство России не исключило, что Скрипалей нет в живых.