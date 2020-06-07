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В России за сутки выявили почти 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Суточный прирост заболевших составил 2%. Этот показатель остается на одном уровне на протяжении последних трех недель
Фото: Igor Petyx / IPA / ZUMA / ТАСС
Фото: Igor Petyx / IPA / ZUMA / ТАСС

За последние 24 часа в России выявили 8984 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По его данным, суточный рост, как и днем ранее, составил 2%. У 3458 заразившихся (38,5%) отсутствуют симптомы болезни. Суточный прирост в стране остается примерно на одном уровне уже третью неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 тыс. до 9,2 тыс. заболевших.

За сутки от коронавируса в России умерли 134 человека
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Чуть меньше четверти от всех выявленных за сутки случаев заражения зарегистрировано в Москве — 1956. Вслед за столицей идут Подмосковье (754), Санкт-Петербург (340), Нижегородская область (317) и Свердловская область (201).

В общей сложности в России теперь насчитывается 467 673 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

За минувшие сутки в стране из-за коронавируса умерли 134 человека, из них 55 — в Москве, 31 — в Санкт-Петербурге, десять — в Подмосковье, по пять — в Дагестане и Нижегородской области. За весь период пандемии в России скончались 5859 человек.

В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом
Общество
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние 24 часа из медицинских учреждения по всей стране были выписаны 5343 человека, переболевших коронавирусом. Из них большинство в Москве (2283). Всего в России выздоровели почти 227 тыс. пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус. За последние сутки анализы сдали 332 тыс. человек. Под наблюдением медиков находятся 318 тыс. пациентов.

Автор: Михаил Юшков
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