В России за сутки выявили почти 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Суточный прирост заболевших составил 2%. Этот показатель остается на одном уровне на протяжении последних трех недель

Фото: Igor Petyx / IPA / ZUMA / ТАСС

За последние 24 часа в России выявили 8984 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По его данным, суточный рост, как и днем ранее, составил 2%. У 3458 заразившихся (38,5%) отсутствуют симптомы болезни. Суточный прирост в стране остается примерно на одном уровне уже третью неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 тыс. до 9,2 тыс. заболевших.

Чуть меньше четверти от всех выявленных за сутки случаев заражения зарегистрировано в Москве — 1956. Вслед за столицей идут Подмосковье (754), Санкт-Петербург (340), Нижегородская область (317) и Свердловская область (201).

В общей сложности в России теперь насчитывается 467 673 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.