В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом

У всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония». Число жертв COVID-19 в столице приближается к 3 тыс.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за минувшие сутки скончались еще 55 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

«В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших из-за коронавируса в столице достигло 2919 человек. По показателю смертности Москва находится на первом месте среди всех российских регионов. На столицу приходится больше половины всех смертей от коронавируса, зарегистрированных в стране.

По данным на утро 6 июня, в России выявили 458,6 тыс. случаев инфицирования. Из этого числа выздоровели 221,3 тыс. пациентов, скончались 5725 человек. Вслед за Москвой по показателям заболеваемости и смертности от коронавируса идут Московская область и Санкт-Петербург. В Подмосковье зарегистрировано 43,4 тыс. заразившихся и 557 летальных исходов, в Петербурге — 18,1 тыс. заболевших и 346 умерших.