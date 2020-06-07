Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста Общество, 10:20 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 10:17 Мне все еще нужны бумажные газеты: глава Google Сундар Пичаи Pro, 10:05 Товарооборот между Россией и Китаем упал на 4,3% Экономика, 10:04 В Техасе начался отложенный из-за коронавируса турнир IndyCar Спорт, 09:52 АПЛ провела шестую волну тестирования на коронавирус Спорт, 09:33 В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом Общество, 09:27 В РПЦ перед Троицей напомнили о новых правилах посещения церквей Общество, 09:24 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня Общество, 09:20 Нуньес победила Спенсер и защитила титул UFC в полулегком весе Спорт, 09:07 Форвард «Локомотива» заявил о головной боли из-за COVID-19 Спорт, 09:06 В Приморье отменили двухнедельный карантин для въезжающих в регион Общество, 08:36 Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры бойца Спорт, 08:30 Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру Общество, 08:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом

У всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония». Число жертв COVID-19 в столице приближается к 3 тыс.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за минувшие сутки скончались еще 55 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

«В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших из-за коронавируса в столице достигло 2919 человек. По показателю смертности Москва находится на первом месте среди всех российских регионов. На столицу приходится больше половины всех смертей от коронавируса, зарегистрированных в стране.

Переболевший COVID-19 глава Тувы ввел карантин на территории республики
Общество
Шолбан Кара-оол

По данным на утро 6 июня, в России выявили 458,6 тыс. случаев инфицирования. Из этого числа выздоровели 221,3 тыс. пациентов, скончались 5725 человек. Вслед за Москвой по показателям заболеваемости и смертности от коронавируса идут Московская область и Санкт-Петербург. В Подмосковье зарегистрировано 43,4 тыс. заразившихся и 557 летальных исходов, в Петербурге — 18,1 тыс. заболевших и 346 умерших.

По числу летальных исходов от других регионов существенно отличаются показатели Дагестана, где зафиксировали 298 смертей из-за COVID-19. В остальных субъектах, где выявили от 1 тыс. до 8 тыс. заболевших, число смертей не превышает отметку в 100 человек.

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса
Общество
Фото: Biocad / ТАСС

5 июня глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал регионы, в которых сохраняется сложная ситуация с коронавирусом. Он упомянул Дагестан, Северную Осетию и Забайкальский край. Министр отметил, что регионов, вызывающих определенную тревогу, еще «достаточно большое количество».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Москва, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня
Общество
Малышева назвала долю бессимптомных носителей коронавируса
Общество
Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter