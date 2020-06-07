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За сутки от коронавируса в России умерли 134 человека

В России за минувшие сутки скончались 134 человека, заразившихся коронавирусом. Это минимальный показатель с 25 мая, когда были зафиксированы 92 смерти
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки от коронавируса в России умерли 134 человека. Это минимальный показатель почти за две недели, с 25 мая, когда скончались 92 человека, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 5859 человек.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 8984 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Вылечились и были выписаны из больниц 5343 человека.

По показателю смертности на первом месте среди всех российских регионов находится Москва. За последние сутки там скончались 55 заразившихся коронавирусом. Общее число умерших из-за COVID-19 в столице достигло 2919 человек.

В Москве умерли еще 55 человек с коронавирусом
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всех умерших с COVID-19 решено разделить на несколько групп для учета в статистике. К первой группе относятся случаи, когда смерть наступила из-за заражения коронавирусом, ко второй — случаи, при которых вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность того, что смерть наступила от COVID-19. Также отдельно учитываются те, кто скончался от сопутствующих заболеваний на фоне COVID-19.

Автор: Анастасия Курносова
Теги: коронавирус, смерть
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