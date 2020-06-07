Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты

На фоне эпидемии коронавируса, создавшей неопределенность в сфере туризма, выросли онлайн-продажи товаров для рыбалки и охоты, сообщил Wildberries. Продажи удочек увеличились на 118%, а покупки биноклей подскочили в 22,5 раза

Фото: Павел Львов / РИА Новости

На фоне ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, которые в том числе повлияли и на туризм, россияне в мае потратили на товары для охоты и рыбалки на 72% больше, чем в апреле. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Wildberries (есть у РБК).

Согласно нему продажи поплавков подскочили на 191%; рыболовных подводок, или подвязок для крючков, — на 185%; продажи удочек и самих крючков выросли на 118 и 117% соответственно. Наибольшим спросом среди товаров для рыбалки при этом пользовались мягкие приманки (+232%) и весла для лодок (+246%).

Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%. Рост покупок туристических, походных и охотничьих ножей составил 40%, а продажи биноклей подскочили в 22,5 раза, или на 750%.

Активнее в мае россияне стали покупать онлайн также рыболовные и охотничьи костюмы, продажи которых показали рост на 75 и 50% соответственно. Продажи сапог для рыбалки выросли в полтора раза.