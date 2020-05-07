Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 06 мая, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 06 мая, 13:05
Трамп наложил вето на запрет применения силы против Ирана Политика, 01:29 Путин предоставил страховые гарантии борющимся с COVID-19 медикам Общество, 01:17 ЦБ оценил экономический эффект от месяца самоизоляции Финансы, 01:11 Вице-премьер Крыма извинился за нарушение режима самоизоляции Общество, 00:51 Инвесторам блокчейн-проекта Дурова предложили две схемы возврата денег Технологии и медиа, 00:50 Wildberries заметил рост покупок палаток и спальных мешков россиянами Общество, 00:37 Гендиректор «ВСМПО-Ависма» покинул должность Бизнес, 00:10 Чехия отправит агентов службы безопасности для защиты дипломатов в Москве Политика, 00:00 Медведева, Липницкая и другие. Кто еще уходил из группы Тутберидзе Спорт, 00:00 Ученые объяснили заразность коронавируса Общество, 06 мая, 23:56 «Первый канал» назвал безосновательной высылку журналиста из Белоруссии Технологии и медиа, 06 мая, 23:38 Дмитрий Босов: от угольной империи в Арктике до самоубийства на Рублевке Бизнес, 06 мая, 23:33 Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений Общество, 06 мая, 23:27 Белоруссия выслала журналиста «Первого канала» Политика, 06 мая, 23:00
Общество ,  
0 

Wildberries заметил рост покупок палаток и спальных мешков россиянами

Фото: Olaf Schubert / Global Look Press
Фото: Olaf Schubert / Global Look Press

В апреле россияне стали активнее приобретать товары для туристических походов. Об этом говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries, поступившем в РБК.

Больше всего за апрель по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли продажи туристических тентов и туристических стульев, которые увеличились более чем в 34 раза и 48 раз, термологсливов, продажи которых выросли в 31 раз и кальсонов с термокомплектами — рост соответственно в 24 раза и в 15 раз.

Кроме того, в апреле портал зафиксировал рост продажи палаток в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, спальных мешков в 2,5 раза, спортивных фонарей в 11 раз, а туристических ковриков в 6 раз.

На Wildberries также активно приобретали товары для приготовления пищи в походных условиях. Продажи туристических ножей в апреле выросли в 10 раз, кастрюль в 4,5 раза, а газовых горелок и термокружек в 4 раза.

Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах
Общество
Фото: Michel Spingler / AP

Интернет-магазины Ozon и Wildberries ранее сообщили, что из-за режима самоизляции, во время которого россияне не могут посещать магазины, резко выросли продажи дачного инвентаря в интернете. На Ozon с 1 по 22 апреля продажи садовых инструментов выросли на 85% год к году, газона и удобрений на 150%, а техники для сада на 155%. По данным Wildberries, за первые три недели апреля продажи садовой техники через интернет-магазин также выросли в 13 раз, садового инвентаря в четыре раза, удобрений в 13 раз.

Теги: Wildberries, новости РБК
Материалы по теме
Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter