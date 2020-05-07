Wildberries заметил рост покупок палаток и спальных мешков россиянами

Фото: Olaf Schubert / Global Look Press

В апреле россияне стали активнее приобретать товары для туристических походов. Об этом говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries, поступившем в РБК.

Больше всего за апрель по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли продажи туристических тентов и туристических стульев, которые увеличились более чем в 34 раза и 48 раз, термологсливов, продажи которых выросли в 31 раз и кальсонов с термокомплектами — рост соответственно в 24 раза и в 15 раз.

Кроме того, в апреле портал зафиксировал рост продажи палаток в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, спальных мешков в 2,5 раза, спортивных фонарей в 11 раз, а туристических ковриков в 6 раз.

На Wildberries также активно приобретали товары для приготовления пищи в походных условиях. Продажи туристических ножей в апреле выросли в 10 раз, кастрюль в 4,5 раза, а газовых горелок и термокружек в 4 раза.