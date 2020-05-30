Путин предложил подготовиться к открытию ряда стран для туризма

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Россия должна определить свои действия в ситуации, когда многие «туристические» страны объявляют об отмене ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, сейчас полностью практически уже открываются либо заявили о полном открытии», — отметил Путин. Он сообщил, что необходимо обсудить этот вопрос с медицинскими специалистами и «понять, как выстраивать работу по этому направлению».

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее указал на то, что часть зарубежных стран, зависящих от доходов в сфере туризма, начала смягчать карантинный режим, несмотря на отсутствие рекомендаций ВОЗ по снятию ограничений на международное сообщение. Мишустин призвал россиян в целях безопасности отдохнуть в этом году на родине и не выезжать из страны.

С 27 марта Россия приостановила все чартерные и регулярные авиарейсы за границу. Исключение составляют вывозные маршруты, отдельные полеты может разрешить правительство.