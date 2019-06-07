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Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
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СМИ сообщили о новом обвинении против Ассанжа в США

Министерство юстиции США готовит новые обвинения против Джулиана Ассанжа, основанные на показаниях осужденного за мошенничество Сигурдура Тордарсона. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS. Срок для выдвижения обвинений истекает 14 июня.

Отмечается, что Тордарсон специально приехал в США, чтобы дать показания ФБР. На допросе речь шла не о взаимодействии Ассанжа с его осведомителем, экс-аналитиком американской разведки Челси Мэнниг в 2010 году, а о связях Ассанжа с известной группой хакеров в 2011 году.

Тордарсон сам был осужден за ряд преступлений за последнее десятилетие. В частности, его обвиняли в мошенничестве и педофилии. Он также опубликовал в СМИ секретные документы из финансовой организации, где работал компьютерным экспертом, во время банковского кризиса в Исландии в 2010 году. Тордарсон утверждал, что слитые документы говорили о коррупции финансистов и политиков.

Как отмечает NOS, с 2010 по 2011 год Тордарсон был доверенным лицом Ассанжа. Среди прочих вещей он администрировал чаты WikiLeaks, где организация поддерживала контакты с источниками, журналистами и другими осведомителями.

Через полтора года после знакомства с Ассанжем Тордарсон связался с ФБР, которая уже начала уголовное дело против основателя WikiLeaks. По его словам, он поступил так, так как надеялся избежать судебного процесса для себя по этому делу.

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Ассанжа арестовали 11 апреля в посольстве Эквадора. Он скрывался там с 2012 года, так как опасался, что его могут экстрадировать в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании, а также в США, где ему грозит срок за публикацию документов Госдепа до пяти лет тюрьмы. Как считают правоохранительные органы, Ассанж в 2010 году вступил в сговор с трансгендером Челси Мэннинг, которая служила аналитиком разведки в армии США.

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Сейчас Ассанж остается в британской тюрьме Белмарш. Ранее слушание по его делу должно было состояться 12 июня. Теперь суд пройдет 14 июня.

Теги: Джулиан Ассанж, WikiLeaks, обвинение
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