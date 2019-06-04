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Amazon $2 315 (+37,07%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
В компании заявили, что исполнение так называемого «закона Яровой» не должно вести к нарушению приватности данных пользователей. РБК ранее сообщил, что «Яндекс» получил запрос предоставить ключи шифрования переписки пользователей
Фото: Олег Яковлев / РБК

Требования законодательства о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, по мнению «Яндекса», не должны подразумевать передачу спецслужбам ключей, необходимых для расшифровки всего трафика. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Сообщалось, что требование поступило еще несколько месяцев назад, но «Яндекс» до сих пор не передал спецслужбе ключи. Сам факт получения запроса от ФСБ в пресс-службе «Яндекса» по-прежнему не комментируют.

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ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

В пресс-службе компании отметили, что закон, в рамках которого поступил запрос ФСБ, применяется не только к «Яндексу», но и ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории России, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети.

«Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — заявили в пресс-службе.

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Не дописали: почему интернет-компании не могут исполнять «закон Яровой»

Речь идет о так называемом законе Яровой. В рамках него интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями (к ним в том числе относятся «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск»), входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Закон обязывает сервисы из реестра ОРИ в случае поступившего запроса из ФСБ передать спецслужбе «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет».

Отказ передать ФСБ ключи шифрования в свое время привел к решению о блокировке мессенджера Telegram в России. Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных ресурсов, однако технически ограничить доступ пользователей к мессенджеру так и не удалось.

Авторы: Мария Коломыченко, Мария Бондаренко
Теги: «Яндекс», ФСБ, «закон Яровой»
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