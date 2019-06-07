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Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
С 2018 года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает в свои морги на практику студентов медицинских вузов из-за риска заражения туберкулезом. Это срывает решение Совета безопасности России
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Год без практики

Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза. Это следует из письма главного внештатного судмедэксперта Минздрава, директора Российского центра судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ) Алексея Ковалева министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Копия документа, датированного маем 2019 года, есть у РБК.

Из-за этого знания ординаторов РЦСМЭ придется проверять по схемам, фотоснимкам и т.д., утверждает Ковалев. Это не позволяет в полной мере оценить уровень подготовки специалистов, уверен он. Кроме того, Ковалев опасается, что обучающиеся могут подать жалобы в суд из-за нарушений в образовательном процессе. Всего у бюро восемь моргов — других, где можно было бы пройти практику в Москве, нет.

Для специальности судмедэксперта практику невозможно заменить работой по фото или симуляторам, пояснил РБК президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский. «Хотя сейчас есть тенденция переходить на симуляционное обучение, с нашими специальностями это невозможно. Невозможно отразить все многообразие изменений, которые могут происходить с телами. Или это будет стоить каких-то невероятных денег», — сказал он. Отдельно Кактурский отметил, что отсутствие практики для судмедэксперта можно сравнить с обучением пилотов исключительно на тренажерах.

Ординаторов отправляют во Владимир

Помимо РЦСМЭ в практике отказали и московским вузам, сообщает Скворцовой Ковалев. Среди них — Первый Московский государственный медицинский университет им. Ивана Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Николая Пирогова (второй медицинский), Московский государственный медико-стоматологический университет им. Александра Евдокимова и Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава.

РБК направил запрос в эти вузы и ожидает ответа. Собеседник РБК в РНИМУ им. Пирогова подтвердил РБК наличие проблемы, указав, что вуз вынужден посылать своих ординаторов проходить практику во Владимир. В письме Ковалева указано, что ординаторы РНИМУ проходят практику в Бюро судебно-медицинской экспертизы Владимирской области.

В письме к ректору медицинского университета им. Пирогова (копия есть у РБК) заместитель начальника столичного бюро Михаил Зыкунов сообщает о случае заражения двух ординаторов этого университета, 1992 и 1993 годов рождения, которое «с высокой степенью вероятности произошло в бюро судмедэкспертизы». Он указывает, что предписания Роспотребнадзора о ликвидации факторов распространения туберкулезной инфекции «выполнены не в полной мере», а в 2017 и 2018 годах в общей сложности проведено 35 тыс. вскрытий, из которых в 340 случаях был выявлен туберкулез. Кроме того, в бюро нет специальных помещений, пригодных для обучающихся, объясняет Зыкунов.

Отказ бюро сорвал выполнение протокола оперативного совещания Совета безопасности от 31 мая 2018 года, пишет Ковалев Скворцовой. Протокола нет в открытом доступе. Ковалев не стал раскрывать РБК содержание этого документа.

В письме судмедэкперт просит министра провести совещания по этому вопросу. «Сложившаяся ситуация отсутствия практической учебной базы в городе Москва для организаций, осуществляющих подготовку обучающихся на додипломном этапе и в рамках подготовки профессиональных кадров высшей квалификации для государственных судебно-медицинских экспертных учреждений, является недопустимой», — резюмировал Ковалев.

РБК направил запрос в Минздрав.

Откуда туберкулез в моргах

В 2017 году из-за заражения нескольких сотрудников туберкулезом в моргах Москвы сменили руководителя столичного бюро судмедэскспертизы. До скандала им был Евгений Кильдюшов, который теперь возглавляет кафедру в РНИМУ им. Пирогова.

Очаг заражения туберкулезом появился из-за оптимизации моргов в 2014 году, полагали собеседники РБК. Тогда после закрытия нескольких московских моргов их нагрузку принял на себя судебно-медицинский морг «Царицыно» в Тарном проезде, и риск заражения инфекционными заболеваниями для сотрудников возрос из-за более плотного наполнения морга. В 2016 году из-за случаев заражения было заведено дело о халатности. Руководство бюро должно было привести условия труда в соответствие с возросшей нагрузкой, например починить неисправную вентиляцию, но не сделало этого, следует из материалов дела, с которыми ознакомился РБК. С 2014 по 2018 год туберкулезом заразились 18 сотрудников (не считая ординаторов), следует из письма Зыкунова.

В департаменте здравоохранения Москвы, которому подчиняется бюро судмедэкспертизы, заявили РБК, что оно не имеет обязательств по «реализации образовательной деятельности», а также отметили, что по существующей нормативно-правовой базе никаких проблем с демонстрационным материалом для студентов медицинских вузов Москвы и России не возникает. Кроме того, в Москве и области успешно функционируют и другие государственные судебно-медицинские экспертные учреждения.

В департаменте утверждают, что предписаний контролирующих органов в отношении бюро судмедэкспертизы Москвы по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства не имеется. А информацией относительно заболевания сотрудников и обучающихся иных организаций в бюро не располагают.

Автор: Полина Звездина, Михаил Нестёркин
Теги: морги, туберкулез, Минздрав, Москва
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