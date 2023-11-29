В турецком Бодруме нашли завернутые в простыни тела двух россиянок

Тела двух россиянок нашли завернутыми в простыни в Бодруме

Тела двух женщин — матери и дочери, предположительно, из России, нашли в турецком городе Бодрум, сообщает Habertürk.

По данным издания, тела, завернутые в простыни и связанные веревкой, заметили патрулирующие местность полицейские. После осмотра медицинские бригады установили, что тела принадлежат женщине и девочке, по предварительным данным, «русской национальности».

Погибших доставили в морг для установления причины смерти, расследование продолжается.

По информации телеграм-канала Mash, речь идет о 42-летней женщине и ее 15-летней дочери. Мать работала моделью, а девочка хотела пойти по ее стопам. По подозрению в убийстве ищут ее мужа-финна, пишет Mash.

Телеграм-каналы «Осторожно, новости» и SHOT сообщили, что женщина работала риелтором .Родственники искали ее с дочерью уже несколько дней, а в доме, в котором жили россиянки, обнаружили кровь на диване.

В убийстве подозревают бывшего мужа женщины, который после преступления покинул Турцию, уточнили «Осторожно, новости».