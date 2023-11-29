МВД объявило подозреваемого в убийстве двух россиянок в Турции в розыск

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Подозреваемого в убийстве двух россиянок — матери и дочери — в турецком городе Бодрум объявили в розыск, следует из базы МВД.

В карточке министерства говорится, что Андрей Куслевич, он же Кушлевич, 1977 года рождения и литовец по национальности, разыскивается по статье уголовного кодекса.

Как рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, Кушлевича, подозреваемого в убийстве россиянок, объявили в международный розыск за кражу. В октябре 2016 года его задержали в московскому аэропорту, после чего арестовали. Кушлевичу удалось сбежать из-под стражи, после чего его снова объявили в розыск, но уже за побег.

Утром 29 ноября 2023 года в Бодруме обнаружили тела двух россиянок — матери и дочери. По данным издания Habertürk, трупы были завернуты в простыни и связаны веревкой, их заметили патрулирующие местность полицейские.

Турецкое агентство DHA уточнило, что погибшие — Ирина Двизова и ее пятнадцатилетняя дочь Даяна. Их родственники не смогли связаться с ними с 23 ноября. В двойном убийстве подозревают бывшего мужа Двизовой, который после совершения преступления забрал с собой «маленького мальчика и сбежал за границу», сообщило DHA. По данным «РИА Новости», Двизова пыталась лишить Кушлевича родительских прав.