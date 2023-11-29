Консульство назвало подозреваемого в убийстве россиянок в Бодруме

Консульство: бывший муж россиянки подозревается в убийстве ее и дочери в Бодруме

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В убийстве россиянок — матери и дочери — в турецком городе Бодруме подозревается бывший муж старшей женщины, сообщили РБК в генеральном консульстве России в Анталье.

Дипломаты связались с турецкими правоохранителями после появления сообщений об этом убийстве, сказал РБК собеседник. Полиция подтвердила факт убийства гражданок России — женщины 1981 года рождения и ее дочери 2008 года рождения, сообщили в дипмиссии.

«Подозреваемым является бывший супруг россиянки, который, по предварительным данным, вместе с их малолетним ребенком покинул территорию Турции», — рассказали в генконсульстве.

Дипломаты пообещали помочь семьям убитых с оформлением необходимых документов и возвращением тел россиянок на родину.

Утром 29 ноября 2023 года в Бодруме обнаружили тела двух россиянок — матери и дочери. По данным издания Habertürk, трупы были завернуты в простыни и связаны веревкой, их заметили патрулирующие местность полицейские.

Турецкое агентство DHA писало, что погибшие — Ирина Двизова и ее пятнадцатилетняя дочь Даяна. Их родственники не смогли связаться с ними с 23 ноября. По данным агентства, в двойном убийстве заподозрили бывшего мужа Двизовой, который после совершения преступления забрал с собой «маленького мальчика и сбежал за границу».

Позднее в базе МВД появилась карточка с данными о подозреваемом, в ней говорилось, что Андрей Куслевич, он же Кушлевич, 1977 года рождения, литовец по национальности, разыскивается по статье уголовного кодекса.

Источник в правоохранительных органах рассказал «РИА Новости», что Кушлевич был объявлен в международный розыск за кражу. В октябре 2016 года его задержали в московскому аэропорту, после чего арестовали. Однако мужчина сбежал из-под стражи, после чего его снова объявили в розыск за побег, передавало агентство.

По информации «РИА Новости», Двизова пыталась лишить Кушлевича родительских прав.