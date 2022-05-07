ФСБ раскрыла данные об изъятии 27 млн руб. у шпионов во время ВОВ

Советские контрразведчики в ходе войны провели ряд операций, которые вынудили немецкую разведку передать на советскую территорию миллионы рублей, а также оружие и боеприпасы

Начальник Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Виктор Абакумов (справа) в Германии (Фото: ТАСС)

Сотрудники Главного управления контрразведки «Смерш» во время Великой Отечественной войны изъяли у немецких шпионов более 27 млн руб., следует из архивных данных, опубликованных Федеральной службой безопасности.

«За период Великой Отечественной войны сотрудниками «Смерша» было изъято у арестованных германских агентов 27 063 377 рублей 36 копеек», — говорится в сообщении.

Этой суммы хватило бы на производство 151 танка Т-34/85, с помощью чего можно было бы вооружить четыре танковых полка, рассказали в ФСБ.

Крупные суммы в рублях вермахт захватил на оккупированных советских территориях. Эти средства немцы направляли в том числе своей агентуре для работы в советском тылу. С лета 1941 года до весны 1942 года «Абвер» (военная разведка нацистской Германии) выделял небольшие суммы своим шпионам — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., однако в связи с ухудшением положения вермахта на советском направлении агентов начали забрасывать на более длительные сроки и выделять больше средств, говорится в сообщении.

Первая крупная сумма в рублях была изъята у немецких шпионов в ходе радиоигры (оперативная работа с помощью средств радиосвязи для дезинформации противника) «Монастырь — Березино».

«В результате проведенной комбинации по агентурному делу «Монастырь» у четырех арестованных немецких шпионов изъято 57 005 р. 50 к. (пятьдесят семь тысяч пять рублей 50 коп.).», — приводятся в сообщении архивные данные. Полученные средства предлагалось распределить между участвовавшими в операции советскими агентами, однако в итоге их было решено передать в Госбанк СССР. Также поступали со всеми ценностями, получаемыми от агентуры противника, отмечает ФСБ.

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В архиве также упоминается операция Главного управления контрразведки «Смерш» (оно было создано в результате реформы органов госбезопасности в 1943 году) по задержанию немецкого шпиона «Мухина» под Москвой в сентябре 1944 года. В результате радиоигры удалось также вызвать и арестовать агентов-связников немецкой разведки, у которых в общей сложности было изъято 952 тыс. руб.

В октябре 1944 года начальник «Смерша» Виктор Абакумов доложил секретарю ЦК КПСС и верховному главнокомандующему Иосифу Сталину, а также наркому по иностранным делам Вячеславу Молотову, что в результате операций с использованием немецких агентурных радиостанций на советскую территорию под предлогом проведения подрывной работы немецкая разведка направила более 5 млн советских рублей, $20 тыс. и 5 тыс. фунтов стерлингов. Также в результате радиоигры было получено почти три сотни автоматов, 25 минометов и пулеметов, более 700 мин и гранат, а также 2,5 кг взрывчатых веществ.

В конце апреля ФСБ впервые опубликовала фотографии, карточку из личного дела, а также показания личного пилота Адольфа Гитлера Ганса Баура. Благодаря полученным от него сведениям, а также показаниям других людей из окружения фюрера удалось установить обстоятельства смерти Гитлера, его жены Евы Браун, а также министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса и его семьи.