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ФСБ впервые опубликовала показания пилота о самоубийстве Гитлера

Ганс Баур (в центре)
Ганс Баур (в центре) (Фото: ФСБ РФ)

Федеральная служба безопасности опубликовала фотографию личного пилота Адольфа Гитлера Ганса Баура и карточку из дела в отношении него. Документы размещены на сайте ФСБ.

«Документы из хранящегося в Управлении ФСБ России по Новгородской области следственного дела на Г. Баура публикуются впервые», — говорится в сообщении.

Именно благодаря показаниям Баура и других людей из окружения Гитлера стали известны обстоятельства смерти фюрера, его жены Евы Браун, а также министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса и его жены Магды.

«Из показаний очевидцев следовало, что покончили жизнь самоубийством Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун 30 апреля 1945 года, а 1 мая за ними последовали Йозеф и Магда Геббельс, предварительно убившие шестерых своих детей, трупы которых советские солдаты обнаружили в бункере», — говорится в сообщении.

13 мая 1945 года сотрудниками отдела контрразведки «Смерш» в саду рейхсканцелярии были обнаружены тела Гитлера и Браун, подлинность которых подтвердилась в ходе многочисленных экспертиз, отметили в ФСБ.

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