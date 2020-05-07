В Совфеде сообщили о заболевших коронавирусом сенаторах

Среди членов верхней палаты есть переболевшие коронавирусом в легкой форме. Ранее об этом не было известно, хотя всем сенаторам регулярно делали тесты на инфекцию

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Несколько российских сенаторов переболели коронавирусом, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко. По его словам, болезнь у них протекала в легкой форме.

«Пара-тройка сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме. Госпитализация не потребовалась, они были на самоизоляции», — рассказал Тимченко.

Он пояснил, что то, что они уже переболели, выяснилось благодаря выявленным антителам. Сенаторы выздоровели и намерены принять участие в заседании верхней палаты парламента 20 мая.

С 23 марта сенаторам, которым уже больше 70 лет, рекомендовано не посещать заседания Совета Федерации. Все парламентарии начали проходить тестирование на заболевание еще в конце марта, однако зараженных среди них не выявили. После этого тестирование продолжилось, потому что сенаторы, как и другие чиновники, продолжили посещать рабочие места. Вместе с тем было введено ограничение на проход в здание Совфеда сторонним посетителям и представителям СМИ. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский накануне сообщил «РИА Новости», что это ограничение могут продлить до окончания сессии в июле.