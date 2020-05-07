В Совфеде сообщили о заболевших коронавирусом сенаторах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,12 (+0,15) Quote, 13:07
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 80,06 (0) Quote, 13:07
Дитрих доложил Путину о падении пассажиропотока на всех видах транспорта Общество, 16:10 У «зеленого» экрана: 15 фильмов на тему экологии Зеленая экономика, 16:05  Как пандемия помогла Nestle и навредила Unilever — Bloomberg Pro, 16:01 Суд оставил под стражей главу карельского «Мемориала» Общество, 16:00 Боксеров Ломаченко и Усика внесли в базу данных сайта «Миротворец» Спорт, 15:57 Говорун покинул пост главы Фонда защиты прав дольщиков Общество, 15:49 Объем активных позиций на рынке биткоин-фьючерсов CME обновил максимум Крипто, 15:33 Бундеслига назвала дату возобновления чемпионата Германии по футболу Спорт, 15:33 Новым главой Госфильмофонда стала Елена Филатова Общество, 15:32 Перчатки, маски и 15 машин: как актриса превратилась в таксиста «РБК Стиль» и Яндекс Такси, 15:29 Президенты Балтии в поздравлении с 75-летием Победы осудили режим СССР Политика, 15:29 Глава РЖД доложил Путину об отмене половины поездов в России Бизнес, 15:27 Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram Технологии и медиа, 15:25 Кабинет там, где удобно: 7 концепций мобильного офиса Недвижимость, 15:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Совфеде сообщили о заболевших коронавирусом сенаторах

Среди членов верхней палаты есть переболевшие коронавирусом в легкой форме. Ранее об этом не было известно, хотя всем сенаторам регулярно делали тесты на инфекцию
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Несколько российских сенаторов переболели коронавирусом, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко. По его словам, болезнь у них протекала в легкой форме.

«Пара-тройка сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме. Госпитализация не потребовалась, они были на самоизоляции», — рассказал Тимченко.

Он пояснил, что то, что они уже переболели, выяснилось благодаря выявленным антителам. Сенаторы выздоровели и намерены принять участие в заседании верхней палаты парламента 20 мая.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 мая
Общество

С 23 марта сенаторам, которым уже больше 70 лет, рекомендовано не посещать заседания Совета Федерации. Все парламентарии начали проходить тестирование на заболевание еще в конце марта, однако зараженных среди них не выявили. После этого тестирование продолжилось, потому что сенаторы, как и другие чиновники, продолжили посещать рабочие места. Вместе с тем было введено ограничение на проход в здание Совфеда сторонним посетителям и представителям СМИ. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский накануне сообщил «РИА Новости», что это ограничение могут продлить до окончания сессии в июле.

Больных коронавирусом сенаторов тестирование не выявило и в середине апреля. 14 апреля Тимченко сообщил, что положительных тестов на COVID-19 у членов Совфеда по-прежнему нет. «Но ситуация меняется каждый день, как вы понимаете», — заметил он в разговоре с «РИА Новости».

В конце марта стало известно о первом подозрении о заболевании среди сенаторов. Источники РБК сообщили, что сенатора от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в Коммунарке. Собчак подтвердила, что ее мать заболела вирусной пневмонией, однако сообщила, что ее причиной не было заражение коронавирусом.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, сенаторы, Совфед
Материалы по теме
Сенатора Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке
Общество
Пожилым сенаторам посоветовали следить за заседаниями онлайн из-за вируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter