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Глава МВД предписал сообщать жертвам домашнего насилия о центрах помощи

Губернаторам рекомендовано подумать о создании кризисных центров для женщин. Поручение вышло месяц назад, но ни в одном из регионов мер не принято — вместо этого поступают звонки с криками о помощи, отмечает депутат Оксана Пушкина
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Участковые пункты полиции, подразделения по делам несовершеннолетних и дежурные части теперь должны будут информировать о деятельности кризисных центров помощи женщинам, страдающим от насилия в семье. Об этом говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, возглавляет которую министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Поручение обеспечить информирование согласно документу, опубликованному на сайте МВД (ранее на него обратила внимание газета «Известия»), дано 31 марта руководителям региональных управлений и министерств внутренних дел. Губернаторам рекомендовано подумать о поддержке некоммерческих организаций, ведущих борьбу с семейным насилием, и создании новых кризисных центров для женщин в качестве «меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия». Правительственная комиссия также попросила власти регионов усилить активность в деле ведения — в том числе в интернете — пропаганды, направленной на предупреждение семейно-бытового насилия и формирование «устойчивого неприятия проявления противоправного поведения в семье».

Федеральному МВД рекомендовано до декабря проработать изменение правил учета сведений о «состоянии преступности в сфере семейно-бытовых отношений и результатах деятельности органов внутренних дел по их профилактике», а Минтруду — обобщить опыт работы существующих кризисных центров помощи женщинам и некоммерческих организаций, реализующих эффективные модели профилактики насилия в семье.

Ранее разработчики закона о борьбе с домашним насилием предупредили, что ситуация обострилась после массового перехода россиян на работу из дома и введения режима самоизоляции. В марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем (2537 обращений против 2050 месяцем ранее), отмечалось в письме, которое группа депутатов Госдумы направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

О росте вспышек домашнего насилия в мире говорил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В некоторых странах, по его словам, число обращений женщин в службы поддержки возросло вдвое.

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Оксана Пушкина

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в разговоре с корреспондентом РБК отметила, что решение, принятое правительственной комиссией 31 марта, свидетельствует о том, что правительство продолжает думать о проблеме домашнего насилия. «Но прошел уже месяц, и ни в одном из регионов не принято соответствующих мер — вместо этого продолжают поступать звонки с криками о помощи, на которые есть обязанность реагировать, а для этого нужно иметь соответствующие инфраструктурные ресурсы. Это не отменяет, а только подчеркивает необходимость внесения законопроекта [о борьбе с домашним насилием]», — пояснила Пушкина.

Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: из личного архива)

Еще один соавтор закона о борьбе с домашним насилием, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, заведующая кафедрой семейного и жилищного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Екатерина Тягай назвала решение правительственной комиссии «очень важным документом», который свидетельствует о том, что проблему признают и осознают ее масштаб.

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«Показательно, что именно министр внутренних дел, как председатель правительственной комиссии по профилактике правонарушений, первым поставил внятные и четкие задачи — полиция не понаслышке знает о том, как важно не только реагировать на выявленные случаи семейно-бытового насилия, но и предотвратить это насилие, сохраняя и жизни, и семьи», — полагает Тягай.

По ее словам, правительственная комиссия не только услышала позицию авторов концепции закона о профилактике семейно-бытового насилия, но и начала внедрять многие меры, предусмотренные этой концепцией.

«Очевидно, что это важнейший шаг вперед. Но окончательно он будет сделан тогда, когда будет принят закон, консолидирующий работу всех структур в данном направлении. Закон, превращающий рекомендации по профилактике семейно-бытового насилия в прямые обязанности всех задействованных в этой работе государственных органов. Это нужно самим властям, чтобы действовать полномочно, и, главное, это нужно российским семьям», — добавила Тягай.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 16 апреля заявила, что сенаторы вернутся к работе над законопроектом о борьбе с бытовым насилием, после того как удастся победить коронавирус. «Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период», — говорила Матвиенко.

Авторы: Маргарита Алехина, Кирилл Сироткин, Евгений Калюков
Теги: домашнее насилие, Владимир Колокольцев, МВД, Оксана Пушкина
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