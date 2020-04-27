Глава МВД предписал сообщать жертвам домашнего насилия о центрах помощи

Губернаторам рекомендовано подумать о создании кризисных центров для женщин. Поручение вышло месяц назад, но ни в одном из регионов мер не принято — вместо этого поступают звонки с криками о помощи, отмечает депутат Оксана Пушкина

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Участковые пункты полиции, подразделения по делам несовершеннолетних и дежурные части теперь должны будут информировать о деятельности кризисных центров помощи женщинам, страдающим от насилия в семье. Об этом говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, возглавляет которую министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Поручение обеспечить информирование согласно документу, опубликованному на сайте МВД (ранее на него обратила внимание газета «Известия»), дано 31 марта руководителям региональных управлений и министерств внутренних дел. Губернаторам рекомендовано подумать о поддержке некоммерческих организаций, ведущих борьбу с семейным насилием, и создании новых кризисных центров для женщин в качестве «меры безопасности на период разрешения конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия». Правительственная комиссия также попросила власти регионов усилить активность в деле ведения — в том числе в интернете — пропаганды, направленной на предупреждение семейно-бытового насилия и формирование «устойчивого неприятия проявления противоправного поведения в семье».

Федеральному МВД рекомендовано до декабря проработать изменение правил учета сведений о «состоянии преступности в сфере семейно-бытовых отношений и результатах деятельности органов внутренних дел по их профилактике», а Минтруду — обобщить опыт работы существующих кризисных центров помощи женщинам и некоммерческих организаций, реализующих эффективные модели профилактики насилия в семье.

Ранее разработчики закона о борьбе с домашним насилием предупредили, что ситуация обострилась после массового перехода россиян на работу из дома и введения режима самоизоляции. В марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем (2537 обращений против 2050 месяцем ранее), отмечалось в письме, которое группа депутатов Госдумы направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

О росте вспышек домашнего насилия в мире говорил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В некоторых странах, по его словам, число обращений женщин в службы поддержки возросло вдвое.