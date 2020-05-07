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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о нескором возвращении москвичей к жизни без ограничений

По его словам, реальность такова, что нужно настраиваться на длительный период распространения эпидемии
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Жители Москвы нескоро вернутся к жизни без ограничений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин.

Отвечая на вопрос ведущего, долго ли осталось до возвращения к нормальной жизни, Собянин заявил, что, по его мнению, придется настраиваться на длительный период распространения эпидемии и опасности заражения.

«К сожалению, такая реальность. Я уверен, что мы переживем все испытания и в конце концов победим их», — отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что реальное число заболевших в Москве составляет около 300 тыс. человек. При этом Собянин отметил, что, несмотря на стабилизацию ситуации с тяжело заболевшими, отменять режим самоизоляции власти не намерены. Более того, после майских праздников в городе будет введен режим, при котором станет обязательным ношение медицинских масок в общественных местах, а в общественный транспорт надо будет заходить не только в масках, но и в перчатках.

Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

При этом в Москве после майских праздников возобновят работу промышленные предприятия и строительные компании. Собянин отметил, что о послаблении ограничительных мер в данном случае речь не идет. Это связано с необходимостью вернуть на работу около полумиллиона человек, которые будут под контролем. В сфере услуг такой контроль, по его словам, обеспечить невозможно.

Режим самоизоляции был введен в Москве в начале апреля. Позже в городе заработала и система электронных пропусков для передвижения по столичному региону.

По данным на утро 6 мая, число заболевших в Москве превысило 192 тыс. человек. Умерли 905 человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Собянин
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Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
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В Москве решили ввести режим обязательного ношения масок и перчаток
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