Собянин заявил о нескором возвращении москвичей к жизни без ограничений

По его словам, реальность такова, что нужно настраиваться на длительный период распространения эпидемии

Фото: Александр Земляниченко / AP

Жители Москвы нескоро вернутся к жизни без ограничений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин.

Отвечая на вопрос ведущего, долго ли осталось до возвращения к нормальной жизни, Собянин заявил, что, по его мнению, придется настраиваться на длительный период распространения эпидемии и опасности заражения.

«К сожалению, такая реальность. Я уверен, что мы переживем все испытания и в конце концов победим их», — отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что реальное число заболевших в Москве составляет около 300 тыс. человек. При этом Собянин отметил, что, несмотря на стабилизацию ситуации с тяжело заболевшими, отменять режим самоизоляции власти не намерены. Более того, после майских праздников в городе будет введен режим, при котором станет обязательным ношение медицинских масок в общественных местах, а в общественный транспорт надо будет заходить не только в масках, но и в перчатках.