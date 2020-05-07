В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 06 мая, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 06 мая, 13:05
Более 800 человек госпитализировали после утечки газа с химзавода в Индии Общество, 10:57 В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом Общество, 10:55 СК показал видео задержания бизнесмена Быкова Общество, 10:51 Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 11 тыс. Общество, 10:49 Как прокачать навыки удаленной работы РБК Стиль и ЦУМ, 10:47 КХЛ решила не определять победителя Кубка Гагарина Спорт, 10:42 Власти Москвы продлили ежедневную дезинфекцию подъездов на месяц Общество, 10:36 Основателя «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве Общество, 10:31 Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии Технологии и медиа, 10:21 Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак Общество, 10:19 Власти согласились разрешить возврат ваучеров вместо денег за билеты Бизнес, 10:13 Бывший замминистра финансов США займется выпуском криптовалюты Facebook Крипто, 10:12 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 10:00 «Дыр-team». 20 лет главному провалу в истории российского хоккея Спорт, 09:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Новые системы видеонаблюдения позволят выяснять, носит ли человек маску, соблюдают ли сотрудники торгово-сервисных предприятий социальную дистанцию
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В некоторых российских регионах подготовили технические средства, которые позволят контролировать соблюдение торгово-сервисными предприятиями малого и среднего бизнеса требований Роспотребнадзора при поэтапной отмене карантинных мер: соблюдения социальной дистанции, ношения масок, дезинфекции помещений.

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Общество

Как сообщает «Коммерсантъ», в Нижегородской области отслеживать нарушения планируется при помощи совместного решения «Ростелекома» и NtechLab. Новая система распознавания силуэтов будет передавать информацию в систему видеоаналитики, которая будет формировать отчетность о соблюдении требований.

Установленные властями камеры при этом будут подключены к единой сети видеонаблюдения. При этом правительство области заявило о возможной компенсации части расходов предприятий за установку системы при помощи субсидий.

О разработке системы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал в интервью РБК в начале мая: «У нас есть уже разработанное решение, связанное с видеоаналитикой, которое позволяет установить камеры в салонах и через искусственный интеллект обеспечивать контроль за тем, что происходит. Но сами мастера, салоны и клиенты, конечно, против какой-либо видеоаналитики. Представляете, что кто-то будет снимать, как происходит процесс стрижки или маникюра. С этим еще предстоит серьезно поработать», — указывал он.

СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Коммерсантъ» пишет, что, помимо Нижегородской области, NtechLab, которая на 100% принадлежит кипрской материнской структуре, ведет переговоры с властями еще нескольких регионов.

По данным издания контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора уже действует в Казани, где в конце апреля разрешили открыть парикмахерские. Власти Татарстана при этом не указывают, какую именно систему используют в этих целях.

Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками
Технологии и медиа
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

По словам генерального директора VisionLabs Дмитрия Маркова, проекты видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируется реализовать в Дальневосточном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Пока эта система действует в Москве, где камеры могут распознавать в том числе и людей в масках.

Как указал директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев, аппаратная часть комплекса, который сможет рассчитывать дистанцию между людьми и определять маски на лицах, может стоить около 100 тыс. руб., а аналитика на удаленных серверах может обходиться до нескольких тысяч рублей на камеру.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил о том, что власти Москвы с 12 мая могут ввести в городе обязательный режим ношения медицинских масок в общественных местах. Ранее о введении этой меры объявили власти Московской области, а также еще нескольких российских регионов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: карантин, видеонаблюдение, распознавание лиц
Материалы по теме
Власти назвали цены на продающиеся в метро Москвы медицинские маски
Общество
Власти решили экспортировать медицинские маски только в страны ЕАЭС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter