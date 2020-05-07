В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Новые системы видеонаблюдения позволят выяснять, носит ли человек маску, соблюдают ли сотрудники торгово-сервисных предприятий социальную дистанцию

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В некоторых российских регионах подготовили технические средства, которые позволят контролировать соблюдение торгово-сервисными предприятиями малого и среднего бизнеса требований Роспотребнадзора при поэтапной отмене карантинных мер: соблюдения социальной дистанции, ношения масок, дезинфекции помещений.

Как сообщает «Коммерсантъ», в Нижегородской области отслеживать нарушения планируется при помощи совместного решения «Ростелекома» и NtechLab. Новая система распознавания силуэтов будет передавать информацию в систему видеоаналитики, которая будет формировать отчетность о соблюдении требований.

Установленные властями камеры при этом будут подключены к единой сети видеонаблюдения. При этом правительство области заявило о возможной компенсации части расходов предприятий за установку системы при помощи субсидий.

О разработке системы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал в интервью РБК в начале мая: «У нас есть уже разработанное решение, связанное с видеоаналитикой, которое позволяет установить камеры в салонах и через искусственный интеллект обеспечивать контроль за тем, что происходит. Но сами мастера, салоны и клиенты, конечно, против какой-либо видеоаналитики. Представляете, что кто-то будет снимать, как происходит процесс стрижки или маникюра. С этим еще предстоит серьезно поработать», — указывал он.