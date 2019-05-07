В «Матросской Тишине» начали проверку из-за конфет с наркотиками

Наркотики нашли в продуктовой передаче одному из обвиняемых, метадон и кокаин спрятали в сластях. В конце апреля в «Матросской Тишине» из-за передозировки умерли три арестанта

СИЗО «Матросская Тишина» (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

В СИЗО «Матросская Тишина» пресекли попытку передать наркотики арестантам, организована проверка, сообщается на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве (УФСИН).

Наркотики обнаружили 6 мая при досмотре продуктовой передачи для одного из заключенных. «В конфетах было обнаружено и изъято 15 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

В СИЗО вызвали полицию. В результате исследований было установлено, что эти вещества являются наркотическими. Речь идет об 1,51 г метадона и 0,7 г кокаина. «По данному факту проводится проверка», — добавили в УФСИН.

В конце апреля замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что в «Матросской Тишине» из-за передозировки наркотиками умерли три арестанта, еще два попали в реанимацию. По словам Максименко, наркотик им передали в продуктовой посылке. Источник РБК во ФСИН говорил, что причиной отравления стал метадон. Всего же, по словам замглавы ФСИН, за последние полтора месяца в московских тюрьмах умерли шесть человек.