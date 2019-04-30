Суд арестовал обвиняемого в поставке наркотиков в «Матросскую Тишину»

Преображенский районный суд Москвы арестовал Константина Евдокимова, обвиняемого в поставке наркотиков в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

«Арестован до 26 июня 2019 года», — заявила она.

24 апреля стало известно, что четверо арестантов в СИЗО «Матросская Тишина» получили острое наркотическое отравление, двое из них скончались. Позже умер еще один арестант. По данным источника РБК, причиной отравления стал метадон.

30 апреля следователи задержали 35-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в поставке наркотиков в СИЗО. В ходе допроса он признался, что передал наркотики в «Матросскую Тишину». Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

