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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Писавшие об убийствах рохинджа репортеры Reuters вышли из тюрьмы в Мьянме
В апреле приговор журналистам оставил в силе Верховный суд страны, однако спустя месяц они вышли на свободу по амнистии. Власти Мьянмы обвиняли их в том, что они получили секретные документы
Ва Лон (слева) и Кяу Су Оо (Фото: Ann Wang / Reuters)

Два журналиста информационного агентства Reuters (33-летний Ва Лон и 29-летний Кяу Су Оо) вышли на свободу в Мьянме, проведя под арестом и в тюрьме более 500 дней, в рамках объявленной президентом страны амнистии.

Журналисты были арестованы в декабре 2017 года по подозрению в нарушении законодательства о гостайне: обвинение настаивало, что сотрудники полиции передали им секретные документы. В сентябре 2018 года суд приговорил их к семи годам тюрьмы.

Перед арестом журналисты расследовали убийства рохинджа — исповедующей ислам этнической группы, проживающей на западе страны. К убийствам, настаивает агентство, причастны силовые структуры страны и активисты-буддисты. В апреле 2019 года за эту работу журналисты были удостоены Пулитцеровской премии.

Журналисты обжаловали приговор, в апреле дело дошло до Верховного суда Мьянмы, который отказал им в апелляции.

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«Мы чрезвычайно рады, что Мьянма отпустила наших мужественных журналистов Ва Лона и Кяу Су Оо. С момента их ареста 511 дней назад они стали символами важности свободы СМИ по всему миру», — сказал главный редактор Reuters Стевен Адлер.

Мусульмане-рохинджа и буддистское население Мьянмы конфликтуют на протяжении десятилетий. Очередное обострение конфликта началось на рубеже 2016–2017 годов, когда после атаки на погранпосты власти страны решили ввести войска на территорию, которую населяют рохинджа. Тысячи человек бежали в соседнюю Бангладеш.

Миссия ООН по расследованию ситуации в Мьянме в августе 2018 года заключила, что Вооруженные силы страны совершали массовые убийства с целью геноцида рохинджа. Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти страны в преступлениях против человечности.

Власти Мьянмы считают вооруженную группировку рохинджа «Араканская армия спасения» террористической.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Мьянма, рохинджа
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