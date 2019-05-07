Писавшие об убийствах рохинджа репортеры Reuters вышли из тюрьмы в Мьянме

Два журналиста информационного агентства Reuters (33-летний Ва Лон и 29-летний Кяу Су Оо) вышли на свободу в Мьянме, проведя под арестом и в тюрьме более 500 дней, в рамках объявленной президентом страны амнистии.
Журналисты были арестованы в декабре 2017 года по подозрению в нарушении законодательства о гостайне: обвинение настаивало, что сотрудники полиции передали им секретные документы. В сентябре 2018 года суд приговорил их к семи годам тюрьмы.
Перед арестом журналисты расследовали убийства рохинджа — исповедующей ислам этнической группы, проживающей на западе страны. К убийствам, настаивает агентство, причастны силовые структуры страны и активисты-буддисты. В апреле 2019 года за эту работу журналисты были удостоены Пулитцеровской премии.
Журналисты обжаловали приговор, в апреле дело дошло до Верховного суда Мьянмы, который отказал им в апелляции.