Писавшие об убийствах рохинджа репортеры Reuters вышли из тюрьмы в Мьянме

Писавшие об убийствах рохинджа репортеры Reuters вышли из тюрьмы в Мьянме

В апреле приговор журналистам оставил в силе Верховный суд страны, однако спустя месяц они вышли на свободу по амнистии. Власти Мьянмы обвиняли их в том, что они получили секретные документы

Ва Лон (слева) и Кяу Су Оо (Фото: Ann Wang / Reuters)

Два журналиста информационного агентства Reuters (33-летний Ва Лон и 29-летний Кяу Су Оо) вышли на свободу в Мьянме, проведя под арестом и в тюрьме более 500 дней, в рамках объявленной президентом страны амнистии.

Журналисты были арестованы в декабре 2017 года по подозрению в нарушении законодательства о гостайне: обвинение настаивало, что сотрудники полиции передали им секретные документы. В сентябре 2018 года суд приговорил их к семи годам тюрьмы.

Перед арестом журналисты расследовали убийства рохинджа — исповедующей ислам этнической группы, проживающей на западе страны. К убийствам, настаивает агентство, причастны силовые структуры страны и активисты-буддисты. В апреле 2019 года за эту работу журналисты были удостоены Пулитцеровской премии.

Журналисты обжаловали приговор, в апреле дело дошло до Верховного суда Мьянмы, который отказал им в апелляции.