В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде рохинджа

Вооруженные силы Мьянмы участвовали в массовых убийствах с целью геноцида мусульманской народности рохинджа, говорится в докладе миссии ООН по расследованию ситуации в стране, передает Reuters.

В ООН посчитали, что правительство Мьянмы во главе с госсоветником Аун Сан Су Джи допустило пропаганду ненависти к рохинджа, уничтожало документы о нарушении прав человека и военных преступлениях, а также не смогло защитить права меньшинств.

Операция силовиков по зачистке района Ракхайна от боевиков, в результате которой сотни тысяч рохинджа бежали в Бангладеш, была «непропорциональным» ответом на угрозу безопасности, заявили в ООН.

Авторы доклада призвали ООН ввести индивидуальные санкции против ответственных за нарушение международных законов. В частности, предлагается заморозить их активы и запретить им путешествовать. Такие меры в ООН хотят применить к пяти генералам армии Мьянмы, которых считают ответственными за операции против рохинджа.

В августе 2017 года экс-генсек ООН Кофи Аннан обнародовал доклад по ситуации в штате Ракхайн. Документ содержал 88 рекомендаций для властей Мьянмы, среди которых было проведение реформы гражданства, обеспечение добровольного возвращения беженцев, мониторинг справедливости судов и соблюдения прав человека.

Спустя два дня после публикации доклада члены радикальной группировки «Араканская армия спасения рохинджа» (ARSA) напали на блокпосты полиции и армии Мьянмы. В ответ силовики начали операцию в Ракхайне, к ноябрю из региона бежали около 615 тыс. рохинджа, что составляет около половины их численности в штате до начала операции.

Постпред США в ООН Никки Хейли назвала действия силовиков этнической чисткой. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Мьянмы в проведении карательной операции.