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Потоп в Орске ,  
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Власти Оренбургской области предупредили о сильных дождях в регионе

Оренбургское правительство предупредило об осложнении ситуации из-за дождей
Сюжет
Потоп в Орске
Днем 7 апреля в большинстве районов Оренбургской области пройдут дожди, возможна гроза, сообщали в МЧС. Из-за этого ситуация с паводком ухудшится, власти назвали уровень воды в реке Урал потенциально опасным в ряде муниципалитетов
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Оренбургской области в ближайшие сутки ожидаются обильные дожди, ситуация с паводком осложняется, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram.

По данным областного МЧС, днем 7 апреля дождь будет идти в большинстве районов, также возможна гроза. Согласно прогнозу сервисов Gismeteo и «Яндекс Погода», осадки ожидаются и в начале следующей недели.

Власти сообщили, что уровень воды в реке Урал остается потенциально опасным в ряде муниципалитетов, в том числе в Оренбурге и Орске, где за сутки он поднялся до 856 см и 972 см соответственно. При этом в Оренбурге опасной считается отметка 930 см.

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Из зоны половодья эвакуировали более 4 тыс. человек, в том числе 885 детей. Энергоснабжение нарушено в 8,8 тыс. домах. Наиболее тяжелой власти называют ситуацию в Орске, где в районе подтопления оказались 6,6 тыс. жилых домов. Там развернули 11 пунктов временного размещения.

4 апреля в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске прорвало насыпную дамбу, которую ввели в эксплуатацию в 2010 году. Как заявили в прокуратуре, при ее содержании были выявлены нарушения. СК завел уголовное дело по двум статьям УК — ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). 6 апреля пролыв образовался на еще одном участке.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Оренбургская область паводки Дождь город Орск
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