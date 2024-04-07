Власти назвали число затопленных домовладений в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке. В Оренбурге подтоплено 1,3 тыс. домовладений и 1,7 тыс. участков, эвакуированы более 400 человек. В городе ограничили движение автомобилей

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился на 28 см, сообщает мэрия города в телеграм-канале.

Теперь уровень реки у города составляет 856 см, уточняет местное издание «Урал56.Ру». Неблагоприятной считается отметка 760 см, а опасной — 930 см.

По состоянию на утро 7 апреля подтоплено 1,7 тыс. участков и 1,3 тыс. домовладений в СНТ «Соловушка», «Газовик», «Мичуринец», «Пенсионер», «Дубки», «Луч» и других, расположенных в пойме реки Урал. Эвакуированы 428 человек, из них 27 детей. В поселке Кузнечный и 20 садовых товариществах отключили газоснабжение. «Ситуация ухудшается», — предупредили в мэрии.

С 6 по 15 апреля в Оренбурге частично ограничили движение автомобилей. Для движения закрыли шесть улиц и пять переулков, а на Уральской улице начали возводить искусственную насыпь, чтобы не дать воде приблизиться к жилым домам.

Накануне мэр Сергей Салмин потребовал от жителей ряда улиц и садовых товариществ в черте города эвакуироваться. Тех, кто откажется уехать, будут эвакуировать принудительно при участии полиции, предупредил он. Речь шла в том числе о жителях районов Форштадт, Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный и др. В управлении информполитики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области сообщили, что власти готовятся к возможному подтоплению города после прорыва дамбы в Орске 5 апреля.

6 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил о новом прорыве дамбы, где подтоплено тысячи жилых домов и приусадебных участков. В город по поручению президента Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков.