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Общество ,  
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Экс-руководителей ОВД «Пресненский» арестовали по делу «черных риэлторов»

Суд арестовал экс-руководителей отдела полиции «Пресненский» по делу о «черных риелторах»
Четырех экс-полицейских задержали сегодня утром, сообщил источник РБК в МВД. Их подозревают в мошенничестве с квартирами и связях с бандой «черных риелторов»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В пятницу, 7 апреля, Пресненский районный суд Москвы арестовал четверых бывших сотрудников отдела МВД по Пресненскому району, сообщается на сайте суда.

Сотрудники Следственного комитета задержали в пятницу утром четверых бывших полицейских, которых подозревают в мошенничестве с квартирами и связях с бандой «черных риелторов», рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-руководителя отдела полиции полковника Андрея Толкача, бывшего заместителя начальника уголовного розыска ОМВД Руслана Дейниченко, а также сотрудников Величко и Герасимчука. 

РБК отправил запросы в пресс-службу суда и Следственного комитета.

Руслана Дейниченко задерживали в 2019 году сотрудники ФСБ. Тогда майора полиции проверяли на причастность к преступлениям, связанным с операциями с недвижимостью. Позднее он был отпущен.

Дейниченко и Толкача допрашивали в ГСУ СКР по Москве и проверяли на связь с предпринимателем Рафаэлем Хамидуллиным. В ноябре 2022 года Хорошевский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении семи участников организованной группы, которые совершили мошенничество в особо крупном размере. Источник РБК в полиции сообщил, что Хамидуллина обвиняли в хищении имущества покойников. Участники группы переоформляли на себя квартиры умерших, которые должны были перейти наследникам либо государству, а затем продавали их для использования в качестве «отелей на час». Общий объем совершенных хищений следствие оценило в 250 млн руб.

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Офис Хамидуллина располагался недалеко от здания отдела полиции на улице Литвина-Седова.

В обвинительном заключении говорилось, что мошенники использовали поддельные удостоверения личности, встречались в офисах с «ограниченным для посторонних доступом», а в остальное время вели переговоры только через мессенджеры мгновенных сообщений, «не поддающиеся контролю в случае проведения оперативно-технических мероприятий».

В материалах дела указано, что мошенники перепродавали квартиры, расположенные в центре города. При обыске на даче Рафаэля Хамидуллина было обнаружено 60 паспортов и столько же правоустанавливающих документов на различные объекты недвижимости.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
черные риэлторы Пресненский суд мошенничество МВД полиция Москва
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