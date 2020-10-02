Transperensy обвинила риелторов в нарушении антиотмывочных законов

Чего требует закон от риелторов

Все компаниям, которые оказывают посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости, в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо вставать на учет в Росфинмониторинг. Конкретные ОКВЭД, подотчетные службе, в законе не указаны.

Уже есть целый пласт судебной практики, где суды оценивают посредническую деятельность как любое участие в подготовке и заключении сделки, отмечает адвокат фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его словам, под этот критерий могут подпадать даже юридические фирмы, которые сопровождают подготовку договоров и организацию продажи. Но юрфирмы слишком сложно было бы заставить вставать на учет, а риелторов выявить просто, добавляет Шицле.

Кроме постановки на учет риелторы сейчас должны передавать в Росфинмониторинг информацию обо всех сделках с недвижимостью дороже 3 млн руб. С 10 января 2021 года с них снимается эта обязанность, но агенты по-прежнему должны будут информировать финразведку о подозрительных операциях. К таким, например, относятся случаи, когда покупателем выступает подставное лицо.

За уклонение от постановки на учет в Росфинмониторинг предусмотрены штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. руб, за непредоставленную информацию о сомнительных операциях — до 200 тыс. руб, напоминает Шицле.

Насколько корректен вывод Transperensy

В докладе Transperensy International упоминается, что сам Росфинмониторинг в своем последнем публичном отчете 2018 года указывал, что в России работает 10 тыс. риелторов. В Росфинмониторинге также сообщили РБК, что сейчас на учете в службе состоит около 10 тыс. юрлиц и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости.

Статистика Transperensy International «нуждается в существенном уточнении», констатирует представитель Росфинмониторинга. В финразведке обращают внимание на то, что группа 68.31 в ОКВЭД содержит помимо деятельности, связанной с куплей-продажей недвижимости, и другие виды деятельности, в том числе аренду, оценку и т.п.

В своем исследовании Transperensy International, ориентировалась, как объясняют авторы доклада, на «идентификацию компаний, которые гарантированно должны попасть под надзор регулятора». В общем числе компаний дочерние коды ОКВЭД, указанные в качестве основных при регистрации компании, составляют незначительное количество.

При вовлечении риелторов в антиотмывочную систему Росфинмониторинг, по словам его представителя, полагается на разные источники информации — как на виды деятельности, заявленные при регистрации, так и на дополнительные сведения, которые предоставляют ФНС и Росреестр.

В то же время в Росфинмониторинге подтвердили, что проблема выявления риелторов, не зарегистрированных в базе, существует — это связано с тем, что многие сделки происходят без участия посредников, чтобы минимизировать расходы сторон. Риск отмывания денег через куплю-продажу недвижимости оценивается в России как умеренный, констатируют в службе, добавив, что зачастую криминальные доходы, полученные в России, инвестируются в зарубежную недвижимость и это служит «предметом международного взаимодействия компетентных органов».

Для контроля за нетрудовыми доходами существует целый ряд более действенных инструментов, нежели обращения к риелторам, как минимум регистрация сделки в Росреестре, считает гендиректор агентства недвижимости We Know Александр Галицын.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, все агентства недвижимости, действующие на первичном рынке, зарегистрированы в Росфинмониторинге. «Если данные о 10% зарегистрированных агентств и верны, то это, скорее всего, относится только ко вторичному рынку, причем в первую очередь региональному», — уверена она. Эксперт заверяет, что в Москве более половины риелторов зарегистрировано в Росфинмониторинге.