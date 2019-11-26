ФСБ задержала майора полиции по делу о квартирах на ночь в центре Москвы

ФСБ задержала майора полиции по делу о квартирах на ночь в центре Москвы

Сотрудники ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» Руслана Дейниченко. Его подозревают в превышении должностных полномочий

Фото: Martin Schutt / DPA / ТАСС

Во вторник, 26 ноября, сотрудники ФСБ совместно со следователями главного следственного управления СК по Москве задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко. Его подозревают в превышении должностных полномочий и проверяют на причастность к преступлениям, связанным с операциями с недвижимостью. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил собеседник в СК.

По словам собеседника РБК, экс-полицейского подозревают в пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину, который был отправлен под арест в августе этого года Пресненским районным судом. По версии следствия, Хамидуллин совершил мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Источник в полиции рассказал РБК, что на предпринимателя и аффилированных с ним лиц было оформлено в центре Москвы несколько десятков квартир, владельцы около половины из которых находятся в розыске как пропавшие без вести. «Большинство этих квартир впоследствии сдавалось по схеме «квартира на ночь» или их переделывали под сауны», — рассказал источник. Он также отметил, что сейчас следствие проверяет чистоту сделок при покупке этого жилья. Дейниченко в начале 2019 года был уволен из полиции по «дискредитирующим обстоятельствам».

РБК направил запросы в Центр общественных связей ФСБ и пресс-службу СКР.