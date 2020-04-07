«Газпром» введет ограничения для вахтовиков из-за коронавируса

Вахты для сотрудников будут увеличены, передвижения ограничат. Все подразделения закупают средства зашиты, вводят контроль температуры работников и выделяют изолированные помещения для тех, кто заболеет

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Руководство «Газпрома» приняло решение об ужесточении условий вахты для сотрудников из-за пандемии коронавируса. Вахты будут продлены до трех месяцев и на всех предприятий введут особые меры для борьбы с распространением заболевания. Это следует из письма члена правления и начальника департамента 123 «Газпрома» Олега Аксютина и плана мер за подписью врио генерального директора «Газпром инвест» Ильи Козлова (есть в распоряжении РБК).

Письмо Аксютина, датированное 3 апреля, адресовано всем руководителям дочерних компаний «Газпрома». В нем зампред правления предлагает им дать соответствующие указания, в том числе и подрядным организациям, «по продлению времени нахождения работников на вахте на срок до трех месяцев» с соблюдением строгого санитарного контроля. Также он просит их принять меры по защите персонала, аналогичные тем, которые были разработаны «Газпром инвестом».

План, подготовленный «Газпром инвестом», был направлен подрядным организациям 20 марта. В нем на шести листах перечислены меры по предупреждению распространения инфекции. Согласно плану, руководство компаний должно регулярно получать сведения об эпидемиологической обстановке в регионе и информировать о ней своих сотрудников.

Перемещения вахтовиков должны ограничить. В частности, им должно быть запрещено выходить из вахтового городка и посещать близлежащие населенные пункты. Перемещения по территории объектов «Газпрома» тоже будут ограничены: доступ в административные помещения должны иметь только сотрудники с соответствующим уровнем допуска.

В каждом структурном подразделении должен быть организован регулярный контроль температуры у сотрудников и назначен ответственный за ведение журнала измерений. Сотрудникам необходимо своевременно выдавать средства защиты, в том числе санитайзеры, а для заболевших работников — выделены отдельные помещения. Изолироваться должны все сотрудники с симптомами ОРВИ.