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Пандемия коронавируса ,  
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«Газпром» введет ограничения для вахтовиков из-за коронавируса

Вахты для сотрудников будут увеличены, передвижения ограничат. Все подразделения закупают средства зашиты, вводят контроль температуры работников и выделяют изолированные помещения для тех, кто заболеет
Газпром GAZP ₽190,22 -0,46% Купить
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Руководство «Газпрома» приняло решение об ужесточении условий вахты для сотрудников из-за пандемии коронавируса. Вахты будут продлены до трех месяцев и на всех предприятий введут особые меры для борьбы с распространением заболевания. Это следует из письма члена правления и начальника департамента 123 «Газпрома» Олега Аксютина и плана мер за подписью врио генерального директора «Газпром инвест» Ильи Козлова (есть в распоряжении РБК).

Письмо Аксютина, датированное 3 апреля, адресовано всем руководителям дочерних компаний «Газпрома». В нем зампред правления предлагает им дать соответствующие указания, в том числе и подрядным организациям, «по продлению времени нахождения работников на вахте на срок до трех месяцев» с соблюдением строгого санитарного контроля. Также он просит их принять меры по защите персонала, аналогичные тем, которые были разработаны «Газпром инвестом».

План, подготовленный «Газпром инвестом», был направлен подрядным организациям 20 марта. В нем на шести листах перечислены меры по предупреждению распространения инфекции. Согласно плану, руководство компаний должно регулярно получать сведения об эпидемиологической обстановке в регионе и информировать о ней своих сотрудников.

Перемещения вахтовиков должны ограничить. В частности, им должно быть запрещено выходить из вахтового городка и посещать близлежащие населенные пункты. Перемещения по территории объектов «Газпрома» тоже будут ограничены: доступ в административные помещения должны иметь только сотрудники с соответствующим уровнем допуска.

В каждом структурном подразделении должен быть организован регулярный контроль температуры у сотрудников и назначен ответственный за ведение журнала измерений. Сотрудникам необходимо своевременно выдавать средства защиты, в том числе санитайзеры, а для заболевших работников — выделены отдельные помещения. Изолироваться должны все сотрудники с симптомами ОРВИ.

Ужесточаются в том числе и правила приема пищи: в столовых будет дополнительно дезинфицироваться посуда. Если столовых на объекте нет, то принимать пищу сотрудникам на рабочих местах будет запрещено. Для этого должно быть оборудовано отдельное помещение.

В пресс-службе «Газпрома» в ответ на запрос РБК предложили обратиться за комментарием к подрядным организациям.

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала
Бизнес

В конце марта стало известно, что «Газпром» приостановит смену персонала на Ямале, где расположено крупнейшее газовое месторождение России — Бованенковское. Гендиректор компании «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников сообщил, что персонал на объектах останется без смены по меньшей мере до середины мая. Решение продлить срок вахты Мельников назвал «сложным, неприятным, но необходимым». На Бованенковском месторождении изолировали 20 сотрудников, которые после того, как выяснилось, что среди пассажиров самолета, на котором они летели по пути на объект, был один зараженный COVID-19.

Авторы: Людмила Подобедова, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, вахтовики, Газпром, добыча газа
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