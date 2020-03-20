NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении генерального директора космического агентства Джима Брайденстайна.

Из-за вспышки болезни в США NASA с пятницы переходит на четвертый этап внутренней системы реагирования. Она подразумевает закрытие всех объектов агентства с поддержкой критической инфраструктуры, полный переход на удаленные рабочие контакты и отмену всех поездок сотрудников.

«Ограничения были введены из-за растущего числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в районе производств, фактов самоизоляции и одного подтвержденного случая среди персонала», — сообщил Брайденстайн.

Новые меры подразумевают приостановку производства и тестирования оборудования для SLS и Orion. Проекты законсервируют.