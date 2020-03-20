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NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении генерального директора космического агентства Джима Брайденстайна.

Из-за вспышки болезни в США NASA с пятницы переходит на четвертый этап внутренней системы реагирования. Она подразумевает закрытие всех объектов агентства с поддержкой критической инфраструктуры, полный переход на удаленные рабочие контакты и отмену всех поездок сотрудников.

«Ограничения были введены из-за растущего числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в районе производств, фактов самоизоляции и одного подтвержденного случая среди персонала», — сообщил Брайденстайн.

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Новые меры подразумевают приостановку производства и тестирования оборудования для SLS и Orion. Проекты законсервируют.

18 марта Брайденстайн заявлял о переводе всех сотрудников американского космического агентства на удаленную работу в связи с распространением коронавируса.

NASA совместно с компанией Boeing разрабатывает SLS с начала 2010-х годов. Эти ракеты многоразового использования предполагается использовать для полетов на другие планеты, в том числе для запуска космического корабля Orion на Луну.

Теги: NASA, коронавирус, космос
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