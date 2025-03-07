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Как защититься от мошенников ,  
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ВТБ предупредил россиян об активности мошенников перед 8 Марта

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Как защититься от мошенников
С приближением 8 Марта ВТБ зафиксировал рост активности мошенников. Эксперты определили четыре схемы, которые позволяют злоумышленникам получить данные жертвы. Чаще всего женщин пытаются завлечь ложными предложениями о знакомстве
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

В преддверии 8 Марта мошенники начали активнее рассылать ложные предложения о знакомствах, а также вредоносные поздравительные картинки, которые позволяют получить доступ к личным данным пользователя, предупредили в ВТБ. Жертвами злоумышленников могут стать не только женщины, но и мужчины, которые выбирают подарки для своих близких.

Эксперты ВТБ определили четыре мошеннические схемы, которые наиболее часто встречаются перед 8 Марта. Одна из них — ложные предложения о знакомствах. Мошенники создают фальшивый профиль, чтобы завоевать доверие женщины, а после просят помочь в решении финансовых проблем и перечислить деньги. Нередко мошенники звонят женщинам и сообщают о якобы заказанной доставке цветов. Однако, перед тем как доставить букет, женщину просят назвать адрес и код из СМС. Таким образом злоумышленник получает доступ к банковскому приложению или личному кабинету на «Госуслугах».

В число популярных мошеннических схем входит рассылка вредоносных поздравительных открыток: на смартфон загружается программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к данным с устройства. Отдельно ВТБ напомнил о фишинговых письмах с промокодами для получения подарков. Часто ссылки ведут на фальшивые страницы маркетплейсов, где просят уточнить персональные и платежные данные.

«Такие схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди более восприимчивы к предложениям о подарках. Важно сохранять критическое мышление и тщательно проверять любые предложения, даже если они выглядят как максимально правдивые и актуальные», — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Защититься от мошенников помогут несколько простых правил, напоминает ВТБ. Сайты и профили, от которых поступают заманчивые предложения о подарках, необходимо проверять на наличие отзывов. Делиться персональными данными, а тем более финансовой информацией следует только с проверенными источниками.

Потери россиян от кибермошенников выросли до ₽200 млрд в год
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

По данным МВД, в 2024 году размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36% и составил 200 млрд руб. В прошлом году, согласно данным Банка России, жертвами мошенников чаще всего становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет, со средним уровнем дохода и средним образованием, которые проживают в городе. Наиболее популярным способом контакта с жертвой стали звонки и СМС (45,6%), мессенджеры (15,7%) и социальные сети (10,3%).

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Авторы
Теги
Милена Костерева, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
ВТБ кибермошенники защита данных
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