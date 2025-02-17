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Как защититься от мошенников ,  
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ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников

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Как защититься от мошенников
В прошлом году кибермошенники чаще интересовались живущими в городе и работающими женщинами в возрасте от 25 до 44 лет. Самый популярный метод — звонок или СМС жертве, у большинства пострадавших украли до 20 тыс. руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2024 году жертвами кибермошенников чаще всего становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет, со средним уровнем дохода и средним образованием, которые проживают в городе, следует из ежегодного опроса Центробанка. Он был проведен в ноябре прошлого года среди 429 тыс. респондентов.

Доля женщин среди пострадавших от мошенников составила 52,6% (годом ранее — 55,5%), мужчин — 47,4%. Наибольший интерес для злоумышленников представляли экономически активные люди, которые часто пользуются банковскими сервисами, то есть в возрасте 25–44 лет (36%) и 45–64 лет (27,5%). Среди опрошенных от 65 лет и старше пострадали 16,6%.

Мошенники связывались с жертвами по телефону или через СМС (45,6%), в мессенджерах (15,7%) и соцсетях (10,3%). В пятерку популярных способов вошли также электронная почта (7,7%) и получение доступа к аккаунтам на «Госуслугах» (7%). Пострадавшие обычно переходят по присланной ими ссылке (18,9%), переводят деньги (15,6%) и сообщают коды из СМС (11,2%).

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У большинства (55,3%) мошенники украли до 20 тыс. руб., у 20,3% — от 20 тыс. до 100 тыс. руб. 13% респондентов потеряли от 100 тыс. до 500 тыс., еще 5,9% — до 1 млн. 5,5% признались, что лишились большей суммы (для сравнения, в 2023 году их доля составила 4,3%).

В основном пострадавшие обращаются в свой банк (почти 43%), полицию (30%) и ЦБ (3,9%). Доля обманутых, которые никуда не обращались, сократилась за год с 27 до 18%.

Всего с разными видами кибермошенничества сталкивались 34% опрошенных, из них 9% лишились денег. Банки вернули деньги в 17% случаев (полностью — 12,7%, частично — 4,6%).

Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщал, что кибермошенники используют около 1,5 тыс. методов обмана, популярный метод заключается в звонке от лица сотрудника правоохранительных органов или ЦБ.

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Центробанк Банк России Опрос кибермошенники кибермошенничество
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