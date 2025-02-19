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Как защититься от мошенников ,  
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Потери россиян от кибермошенников выросли до ₽200 млрд в год

МВД: ущерб от действий кибермошенников вырос на 36% и составил 200 млрд руб.
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2024 году размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36% и составил 200 млрд руб. Об этом сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов, его слова передает «Интерфакс».

«Ущерб, который зафиксирован в статистике МВД: если в 2023 году это было 147 млрд, то в прошлом году — 200 млрд рублей», — сказал Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Рост произошел за счет увеличения доли мошенничества с кредитами, добавил он.

ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Всего в 2024 году МВД зарегистрировало 765 тыс. преступлений, из них 486 тыс. были онлайн-мошенничеством. В общей сложности от рук кибермошенников в 2024 году пострадали 448,9 тыс. человек (в 2023 году — 448,5 тыс.), заключил Храпов.

Ранее ЦБ составил портрет жертвы онлайн-преступлений. Так, в 2024 году кибермошенники чаще интересовались работающими женщинами, живущими в городе, в возрасте от 25 до 44 лет. Самый популярный метод хищений — через звонки или СМС. У большинства пострадавших украли до 20 тыс. руб.

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