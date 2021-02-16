В посольстве опровергли информацию об убийстве россиян в ЦАР

Центральноафриканская Республика (Фото: Adrienne Surprenant / AP)

Информация о гибели россиян в Центральноафриканской Республике в посольство не поступало. Об этом РБК сообщили в Посольстве России в ЦАР.

«В посольство информация об убитых или взятых в плен гражданах РФ не поступала», — сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

Ранее местное издание Corbeau News со ссылкой на повстанцев сообщило об убийстве участниками антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По их данным, один россиянин был взят в плен, также был уничтожен грузовик «российских наемников». Инцидент произошел 10 февраля во время боев с правительственными силами неподалеку от города Бамбари. Представители Красного Креста подтвердили информацию, что в день боев в местные морги поступили тела убитых, однако других деталей не сообщили.

В 2018 года Россия договорилась с ЦАР о военном сотрудничестве, которое подразумевает отправку в Центральноафриканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях. В МИД указывали, что об отправке военных был уведомлен комитет Совбеза ООН.