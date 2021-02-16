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В посольстве опровергли информацию об убийстве россиян в ЦАР

Центральноафриканская Республика
Центральноафриканская Республика (Фото: Adrienne Surprenant / AP)

Информация о гибели россиян в Центральноафриканской Республике в посольство не поступало. Об этом РБК сообщили в Посольстве России в ЦАР.

«В посольство информация об убитых или взятых в плен гражданах РФ не поступала», — сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

Ранее местное издание Corbeau News со ссылкой на повстанцев сообщило об убийстве участниками антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» несколько бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По их данным, один россиянин был взят в плен, также был уничтожен грузовик «российских наемников». Инцидент произошел 10 февраля во время боев с правительственными силами неподалеку от города Бамбари. Представители Красного Креста подтвердили информацию, что в день боев в местные морги поступили тела убитых, однако других деталей не сообщили.

МИД сообщил о выводе направленных перед выборами в ЦАР вертолетов
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Вертолёты Ми-8

В 2018 года Россия договорилась с ЦАР о военном сотрудничестве, которое подразумевает отправку в Центральноафриканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях. В МИД указывали, что об отправке военных был уведомлен комитет Совбеза ООН.

В конце декабря 2020 года в МИД России сообщали о дополнительной военной помощи властям ЦАР в преддверии президентских выборов. Тогда министерство указывало, что в ЦАР будут отправлены 300 военных инструкторов. 27 декабря выборы завершились. Победу на них одержал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Оппозиция и поддерживающие ее повстанцы не согласились с итогами голосования. После этого Россия сообщила о выводе с территории Центральноафриканской Республики несколько своих вертолетов Ми-8 с экипажами. При этом в МИДе отметили, что 300 инструкторов останутся в стране из-за продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с незаконными вооруженными формированиями.

30 июля 2018 года в ЦАР были убиты журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. В республике они работали от имени «Центра управления расследованиями» — проекта, который в том числе финансировал Михаил Ходорковский. В ЦАР журналисты планировали снимать фильм о деятельности российской частной военной компании (ЧВК) в африканской стране. По данным СМИ, ЧВК связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. В СК России придерживаются версии, что журналисты были убиты с целью грабежа.

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