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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 марта

Путин наградил медиков орденами и медалями за борьбу с COVID-19, регионы — аутсайдеры по темпам вакцинации, сенат одобрил план Байдена по спасению экономики почти на $2 трлн. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 11 022 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели 3,9 млн (плюс 15 тыс. за сутки), умерли более 88,7 тыс. человек (плюс 441 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Владимир Путин наградил медиков орденами и медалями за борьбу с COVID-19. Более 200 медицинских работников удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского, еще трем присвоены звания заслуженного работника здравоохранения. Путин также наградил врачей почетными грамотами и благодарностью президента.
  • В числе регионов — аутсайдеров по темпам вакцинации остаются республики Северного Кавказа, выяснил РБК. К началу марта на первое место по этому показателю вышла Магаданская область. Ранее президент Владимир Путин заявил, что в девяти регионах кампания вакцинации еще не началась.
  • Министр здравоохранения России обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на включение вакцины против коронавируса «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

  • Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом, сообщил премьер Михаил Мишустин, сам переболевший COVID-19 в прошлом году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина в последнее время не было личных контактов с Орешкиным.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 115,2 млн человек, из них 2,5 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 116 млн человек, свыше 2,58 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 28,8 млн зараженных. Индия находится на втором месте (11,1 млн), на третьем — Бразилия (10,8 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,2 млн). Более 3 млн зараженных обнаружили также во Франции, Испании и Италии.

  • Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал хорошими данные о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». «Данные, которые я видел о «Спутнике», достаточно хорошие», — сказал Фаучи, отвечая на вопрос о том, стал бы он прививаться российским препаратом.
  • Николас Мадуро привился от коронавируса «Спутником V»
    Президент Венесуэлы вместе с женой получили первую дозу российского препарата. Ранее Мадуро говорил, что в первые три месяца власти планируют привить «Спутником V» 10 млн жителей.
  • Сенат США одобрил план президента Джо Байдена по спасению экономики на $1,9 трлн. Пакет мер подразумевает прямые выплаты американцам в размере $1,4 тыс., а также поддержку местных властей и бизнеса.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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