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Власти Липецкой области сообщили подробности о заболевших коронавирусом

Заболевшие — мужчина и две женщины. После прибытия из Италии они добирались до Липецкой области на автомобиле и с момента прибытия находились под медицинским наблюдением

Трое человек, у которых обнаружили заражение коронавирусом в Липецкой области, прибыли из Италии в начале марта и добирались до области на личном автомобиле, рассказали РБК в Управлении здравоохранения области.

Заболевшие — женщина 1961 года рождения, а также супружеская пара — мужчина 1972 года рождения и женщина 1981 года рождения.

Все они находились под наблюдением с момента возвращения в область и при первых симптомах были госпитализированы в инфекционный стационар, уточнили в Управлении.

Кроме того, выявлено пять людей, которые контактировали с заболевшими. По данным областного Управления здравоохранения, сейчас они находятся в обсервационных отделениях.

Ранее в субботу власти Липецкой области сообщали, что состояние больных «ближе к удовлетворительному». Их госпитализировали в региональную клиническую инфекционную больницу и поместили в отдельные боксы.

Одновременно с тремя жителями Липецкой области, врачи выявили коронавирус у жительницы Санкт-Петербурга. Ее состояние удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, передает ТАСС со ссылкой на Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Клиника в Коммунарке для людей с подозрением на коронавирус. Фоторепортаж
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Все четверо пациентов посещали Италию, сообщал Роспотребнадзор.

На фоне резкого роста числа зараженных коронавирусом, и, соответственно, снижения спроса, российские авиакомпании сокращают количество рейсов в Италию. Об этом уже объявила «Аэрофлот», ограничения вступят в силу с 10 марта. Кроме того, пассажиры, чьи билеты были куплены до 6 марта, смогут переоформить их без штрафов на любую дату до 31 мая. Также о временном сокращении числа рейсов между Москвой и Миланом объявила Utair.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Италию до стабилизации обстановки с коронавирусом. Власти Москвы рекомендовали всем прибывшим в Россию из этой страны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Число заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, в мире почти достигло 103 тыс. человек, умерли 3511 человек.


 

Авторы: Мария Лисицына, Артем Афонский
Теги: коронавирус, Липецкая область
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