Власти Липецкой области сообщили подробности о заболевших коронавирусом

Заболевшие — мужчина и две женщины. После прибытия из Италии они добирались до Липецкой области на автомобиле и с момента прибытия находились под медицинским наблюдением

Трое человек, у которых обнаружили заражение коронавирусом в Липецкой области, прибыли из Италии в начале марта и добирались до области на личном автомобиле, рассказали РБК в Управлении здравоохранения области.

Заболевшие — женщина 1961 года рождения, а также супружеская пара — мужчина 1972 года рождения и женщина 1981 года рождения.

Все они находились под наблюдением с момента возвращения в область и при первых симптомах были госпитализированы в инфекционный стационар, уточнили в Управлении.

Кроме того, выявлено пять людей, которые контактировали с заболевшими. По данным областного Управления здравоохранения, сейчас они находятся в обсервационных отделениях.

Ранее в субботу власти Липецкой области сообщали, что состояние больных «ближе к удовлетворительному». Их госпитализировали в региональную клиническую инфекционную больницу и поместили в отдельные боксы.