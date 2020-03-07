Власти Липецкой области сообщили о состоянии заразившихся коронавирусом

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Троих заразившихся новым коронавирусом, обнаруженных в Липецкой области, госпитализировали в региональную клиническую инфекционную больницу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пациентов поместили в отдельные боксы. В пресс-службе отметили, что диагноз подтвердили с помощью лабораторных исследований. Заболевшие недавно вернулись из Италии, отметили в администрации.

«Все получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние больных ближе к удовлетворительному», — сказали в пресс-службе.

В администрации рассказали, что людей, которые тесно контактировали с заразившимися коронавирусом, изолировали в обсерватор (временное учреждение. — РБК), за ними ведут медицинское наблюдение. В пресс-службе заявили, что власти региона держат под контролем возможное распространение заболевания.