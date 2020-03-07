Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
В Китае обрушился отель с отправленными под карантин из-за коронавируса Общество, 17:44 Глава правящей партии Италии сообщил о заражении коронавирусом Общество, 17:41 Шведская лыжница впервые в карьере победила на этапе Кубка мира Спорт, 17:26 Зеленский сравнил свое президентство с дырявой лодкой Политика, 17:20 Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства Общество, 17:16 Альфа-банк сообщил о разблокировке карт клиентов Финансы, 16:58 Власти Липецкой области сообщили о состоянии заразившихся коронавирусом Общество, 16:39 Первый пригородный поезд отправился из Керчи в Анапу Общество, 16:21 МИД заметил «ударный кулак» НАТО у границ России Политика, 16:18 «Оренбург» одержал первую за четыре месяца победу в чемпионате России Спорт, 16:09 Синоптики зафиксировали в Москве рекордную за 140 лет температуру Общество, 16:00 Правительство выделило дополнительные ₽18,3 млрд на оплату труда врачей Общество, 15:54 UFC назвал следующего соперника российского бойца Волкова Спорт, 15:45 В Сети появился ролик предполагаемой песни Little Big для «Евровидения» Общество, 15:32
Вирус из Китая ,  
0 

Власти Липецкой области сообщили о состоянии заразившихся коронавирусом

Фото: Felix Kästle / dpa / Global Look Press

Троих заразившихся новым коронавирусом, обнаруженных в Липецкой области, госпитализировали в региональную клиническую инфекционную больницу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пациентов поместили в отдельные боксы. В пресс-службе отметили, что диагноз подтвердили с помощью лабораторных исследований. Заболевшие недавно вернулись из Италии, отметили в администрации.

В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом
Общество

«Все получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние больных ближе к удовлетворительному», — сказали в пресс-службе.

В администрации рассказали, что людей, которые тесно контактировали с заразившимися коронавирусом, изолировали в обсерватор (временное учреждение. — РБК), за ними ведут медицинское наблюдение. В пресс-службе заявили, что власти региона держат под контролем возможное распространение заболевания.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания выявили во всех регионах КНР, а также в Японии, Таиланде, США, Франции, Германии, Италии, Белоруссии и других странах.

По данным оперативного штаба на 7 марта, в России зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки троих заболевших выявили в Липецкой области и еще одного — в Санкт-Петербурге. Они вернулись из Италии. Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел, его выписали из больницы.

Теги: новости РБК, Липецкая область, коронавирус
Материалы по теме
В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом
Общество
Первого заболевшего коронавирусом в Москве выписали из больницы
Общество
Власти Москвы сообщили детали о проекте центра для людей с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter