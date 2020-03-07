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Власти предварительно диагностировали коронавирус у женщины в Подмосковье

Она вернулась в конце февраля из Цюриха. Ее анализы отправят в Новосибирск для уточнения диагноза. Если результаты подтвердятся окончательно, это станет 15-м случаем заражения новым типом коронавируса на территории России
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Как сообщили РБК в правительстве Московской области, взятые у жительницы области анализы показали предварительный положительный результат на коронавирус. Женщина 25 февраля вернулась из Цюриха.

После возвращения у нее не было симптомов, но «из-за настороженности после поездки, <...> [она] обратилась в медицинскую организацию», рассказали в областном правительстве.

Анализы предположительн6о зараженной коронавирусом пациентки будут отправлены в Новосибирск «для уточнения диагноза».

Пациентка вместе с членами семьи госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы, все они находятся в изолированных боксах, говорится в сообщении. Их состояние оценивается как удовлетворительное, выраженных симптомов нет.

Власти устанавливают круг людей, с которыми контактировала семья, их тоже поместят под медицинское наблюдение.

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Если диагноз подтвердится, это станет 15-м случаем заражения новым типом коронавируса на территории России. Первыми стали два гражданина Китая, у которых выявили инфекцию в конце января. В феврале они вылечились и выписались из больницы. После этого вирус в разное время нашли у итальянца и 11 россиян.

Так, 2 марта медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Москве, заболевший вернулся из Италии. Позже, 6 марта, стало известно о шести новых случаях заражения, а на следующий день, 7 марта, медики подтвердили еще четыре новых случая заражения. Все заболевшие также вернулись из Италии.

Ранее в субботу власти Москвы сообщили о выписке из больницы первого инфицированного коронавирусом в столице. «<...> пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», — сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Всего в мире по последним данным заражено почти 101,5 тыс. человек. Жертвами нового коронавируса стали 3485 человек.

Авторы: Мария Лисицына, Евгения Кузнецова
Теги: коронавирус, Московская область
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