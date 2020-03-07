Власти предварительно диагностировали коронавирус у женщины в Подмосковье

Она вернулась в конце февраля из Цюриха. Ее анализы отправят в Новосибирск для уточнения диагноза. Если результаты подтвердятся окончательно, это станет 15-м случаем заражения новым типом коронавируса на территории России

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Как сообщили РБК в правительстве Московской области, взятые у жительницы области анализы показали предварительный положительный результат на коронавирус. Женщина 25 февраля вернулась из Цюриха.

После возвращения у нее не было симптомов, но «из-за настороженности после поездки, <...> [она] обратилась в медицинскую организацию», рассказали в областном правительстве.

Анализы предположительн6о зараженной коронавирусом пациентки будут отправлены в Новосибирск «для уточнения диагноза».

Пациентка вместе с членами семьи госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы, все они находятся в изолированных боксах, говорится в сообщении. Их состояние оценивается как удовлетворительное, выраженных симптомов нет.

Власти устанавливают круг людей, с которыми контактировала семья, их тоже поместят под медицинское наблюдение.