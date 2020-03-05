Вильфанд оценил вероятность повторения аномально теплой зимы

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что привычные россиянам зимние температуры будут встречаться реже. Об этом он сообщил на пресс-конференции, как передает «РИА Новости».

По словам синоптика, все чаще погода в России зимой будет экстремально холодной или экстремально теплой. Однако аномальная температура зимы 2020 года вряд ли станет постоянной.

«Я думаю, что так быстро Москва не станет курортным городом. Эта зима — это статистический выброс», — указал Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Крыму 4 марта впервые за год отмечалась аномально теплая погода. Температурный рекорд составил плюс 27 градусов, максимум 1925 года был превышен на 5,7 градуса.