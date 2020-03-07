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Синоптики сочли вероятным новый погодный рекорд в Москве

Температура в Москве превышает многолетние значения и в ближайшие дни может быть побит очередной температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что предыдущий рекорд для 7 марта составил +9 градусов, а для 8 марта максимальным значением было + 8,3 градуса. «Очень высока вероятность, что они будут побиты», — сказал Вильфанд, отметив что из-за аномально теплой зимы «люди перестали удивляться» температурным рекордам.

По его словам, в ближайшие дни москвичей ждут небольшие осадки и давление чуть ниже нормы. «Но одновременно и солнце будет», — пообещал Вильфанд.

Синоптики пообещали температурный рекорд в Москве 6 марта
Общество

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о возможном температурном рекорде в Москве 6 марта. По словам синоптика, температура воздуха в столице составит плюс 7-9 градусов, а наибольшее предыдущее значение составило лишь плюс 6,4 градуса. «Это претензия на новый температурный рекорд», — отметил он.

Ранее Вильфанд говорил, что прошедшая зима в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура сезона превзошла предыдущий рекорд на 2 градуса, уточнял он.  Ранее самой теплой зимой в столице считалась зима 1960-1961 годов, когда среднее значение температуры  составляло -2,8 градуса. 

Теги: синоптик, погода, новости РБК
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